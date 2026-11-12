A vitória da direita

"Éramos felizes e não sabíamos”, a propósito dos anos dourados que antecederam a ditadura militar brasileira, foi uma das muitas frases de efeito de Paulo Francis, influente e controverso jornalista carioca das últimas décadas do século passado.

Lula da Silva, entretanto, estava feliz e sabia-o na noite eleitoral de 25 de outubro em que conquistou a quarta vitória presidencial no Brasil. A imagem do ícone da esquerda mundial, rodeado de velhos aliados e de estrelas em ascensão do seu campo político a fazerem o L, contrastou com os vídeos da nata da extrema-direita local frente a um gigantesco telão na sumptuosa mansão de um amigo de Flávio Bolsonaro a festejar, primeiro, e a lamentar, depois, o processo de contagem dos votos.

Já nas midterms americanas da semana seguinte ficaram para a história os discursos de vitória dos agora senadores Abdul El-Sayed, da ala mais progressista do Partido Democrata, no Michigan, e de James Talarico, eleito para a câmara alta no antes conservador Texas, enquanto Donald Trump se resignava, primeiro, e contestava, depois, os resultados.

Mas se os extremistas de direita foram os grandes derrotados nos dois maiores países das Américas, a grande vencedora não foi apenas a esquerda progressista: foi, também, a direita.

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o filho de Jair de facto e de jure foragido nos EUA, chamou um dia ao pai “o pesadelo da esquerda”. Nunca foi: a esquerda, mesmo sem Lula, deu luta na presidencial de 2018 e tornou-se, pelo contrário, o pesadelo do bolsonarismo ao ganhar a corrida ao Planalto em 2022 e 2026.

O bolsonarismo foi, isso sim, o pesadelo da direita: depois de ter governado o país pela mão de Fernando Henrique Cardoso, de 1994 a 2002, via PSDB, e disputado taco a taco as segundas voltas de 2002, 2006, 2010 e 2014, o candidato natural desse campo moderado e programático foi reduzido a 4% em 2018, atropelado pelo fenómeno da direita radical e psiquiátrica.

E em 2022 e 2026, ainda sob escombros, a tal direita normal resumiu-se ao papel de atriz secundária, dividida entre gente que passou a apoiar a esquerda ou que se tornou auxiliar da direita bolsonarista.

Com o triunfo de Lula e o desaire de Flávio, essa direita sã pode voltar à ribalta via, por exemplo, Tarcísio de Freitas, em 2030, assim o governador de São Paulo se decida a emancipar do atraso civilizatório representado pelo bolsonarismo.

Assim como o Partido Republicano pode romper com a ala sarrafeira do partido liderada por Trump e reconstruir-se a tempo de enfrentar as novas lideranças do Partido Democrata.

Porque, quando George Bush pai e filho, Bill Clinton, Al Gore, John Kerry, Barack Obama, John McCain ou Mitt Romney, todos com os seus defeitos e fraquezas, lutavam pela Casa Branca ou quando Cardoso, Lula, José Serra, Geraldo Alckmin ou Dilma Rousseff, todos com os seus defeitos e fraquezas, rivalizavam pelo Planalto “nós éramos felizes e não sabíamos”.