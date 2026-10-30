A virada do Brasil para o Mundo

As eleições no Brasil marcam o início de um “comboio de eleições” neste último trimestre de 2026: além das presidenciais brasileiras, ocorreram, há três dias, eleições em Israel, no dia 3 de novembro realizar-se-ão as mid terms nos EUA e depois, em 29 de novembro, há eleições legislativas em Espanha.

No Brasil, maior país da América Latina, a enorme vitória de Lula depois de uma derrota no primeiro turno, é a vitória da Democracia, da liberdade e da igualdade e abre uma nova esperança para os democratas e progressistas de todo o mundo que não se resignam perante a violência, a discriminação e o autoritarismo da extrema-direita e da direita radical. O resultado traduz também a rejeição da subserviência à América de Trump, que hoje controla vários países da América do Sul (Argentina, Bolívia, Venezuela, Peru, Colômbia, Chile). Claro que Flávio Bolsonaro recusou aceitar a derrota e já fugiu para os EUA, com a conivência de Trump e de Milei. Pelo menos assim não chegará ao extremo de instigar um golpe de estado, como o seu pai fez há quatro anos.

No mesmo dia, na Sérvia, a “Lista dos Estudantes”, que resultou de um movimento popular de jovens universitários, venceu Vucic, o candidato nacionalista e populista pró-Putin, que já governava aquele país desde pelo menos 2014.

Em Israel, apesar do partido Likud de Netanyahu ter vencido as eleições, é improvável que consiga formar governo, uma vez que perdeu a maioria no Parlamento. Os cenários de governabilidade estão ainda em aberto, mas se Netanyahu deixar de ser primeiro-ministro talvez se possa sonhar com a paz na Faixa de Gaza.