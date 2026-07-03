A tirania da idade no futebol

No futebol, a idade nunca foi apenas um número. Foi sempre uma forma de julgamento.Há jogadores que mal chegam aos trinta e já são descritos como estando em fase descendente, como se o corpo tivesse um prazo de validade mais curto do que a própria carreira, ou como se não existe uma série de fatores que influenciam diretamente a performance, longevidade e rendimento de qualquer atleta. Outros, ainda com pouco mais de vinte anos, são colocados num patamar onde o erro deixa de ser parte do crescimento e passa a ser sinal de falha. Dão-lhes dois ou três jogos na equipa principal para provarem que são bons ou uns falhados. Se não se impuser rapidamente, passa a ser dúvida. O curioso é que nunca tivemos jogadores tão preparados para prolongar a carreira e provar que este rótulo da idade no futebol já não é como antigamente. Os jogadores profissionais de agora treinam melhor, recuperam melhor, alimentam-se melhor, jogam mais anos ao mais alto nível.Há também uma nova forma de comparação permanente. Cada jogador é medido não apenas pelo que faz em campo, mas pelo que fez alguém da mesma idade noutra liga, noutro contexto, noutro momento. A carreira deixa de ser uma linha e passa a ser uma tabela de referências cruzadas. O resultado é uma estranha sensação de envelhecimento precoce. Jogadores continuam no auge físico, mas já carregam uma narrativa de declínio antes de o declínio existir. Outros ainda não chegaram ao pico e já são tratados como se tivessem falhado o percurso esperado. E no meio disto, perde-se alguma coisa simples. A ideia de que as carreiras têm ritmos diferentes, de que o talento não se manifesta sempre no mesmo momento, de que o futebol não é uma linha reta.Talvez seja por isso que as grandes carreiras continuam a surpreender. Não porque desafiem apenas os adversários, mas porque resistem à pressa com que o tempo os tenta classificar. No fim, o futebol sempre foi um jogo de idades. Mas talvez esteja a tornar-se, cada vez mais, um jogo de expectativas sobre idades. Porque efetivamente existem, cada vez mais, jogadores a provar que se cuidaram durante toda a carreira para lhe dar a longevidade correspondente.