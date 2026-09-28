A tempestade e o Plano de Adaptação da empresa

Quando uma tempestade destrói o telhado de uma fábrica, o custo da reparação é fácil de contabilizar. Mais difícil é medir os dias sem produção, as encomendas perdidas, os fornecedores que deixam de receber e os trabalhadores cujos rendimentos ficam ameaçados. O prejuízo começa no edifício, mas propaga-se pela cadeia de valor e pela economia local.

É esta dimensão que falta incorporar na avaliação dos novos riscos financeiros. Um evento climático pode interromper transportes, encarecer matérias-primas e reduzir a produtividade; a degradação dos solos ou a escassez de água podem comprometer a agricultura e a indústria alimentar; e a vulnerabilidade social pode amplificar estas perturbações.

O calor afeta a saúde de quem trabalha ao ar livre, enquanto as famílias com menos recursos têm menor capacidade para se preparar e recuperar após uma catástrofe. Clima, natureza e condições sociais não surgem em compartimentos separados na vida das pessoas nem no funcionamento das empresas, embora continuemos a analisá-los como riscos independentes.

Perante esta realidade, um conselho de administração deveria perguntar de que condições depende a continuidade da atividade, onde estão as vulnerabilidades e quem suporta os custos se um elo essencial falhar.

Um plano de adaptação climática permite transformar estas perguntas em decisões de gestão e investimento. Deve começar por identificar instalações, trabalhadores, fornecedores e rotas logísticas expostos a cheias, incêndios, calor extremo ou escassez de água, avaliando depois as consequências para a produção, as receitas, os custos e o emprego, no presente e num clima futuro.

A partir desse diagnóstico, é possível definir prioridades: proteger instalações, assegurar o abastecimento de água e energia, diversificar fornecedores, adaptar horários e condições de trabalho e preparar alternativas de produção e transporte. Um plano credível atribui responsáveis, prazos e orçamento a estas medidas, estabelece indicadores para verificar se a exposição está a diminuir e prevê procedimentos de resposta e recuperação testados antes de uma emergência. Deve ainda ser revisto à medida que mudam os riscos e a atividade. O seguro pode absorver parte das perdas, mas não repõe automaticamente clientes, salários ou relações comerciais interrompidas.

Investir antecipadamente em adaptação é, por isso, uma decisão sobre a continuidade e a capacidade futura das empresas manterem o seu negócio.