A serenidade perdida

“Vem, serenidade!Vem cobrir a longafadiga dos homens”Raul de Carvalho Dali representou a memória através de uma imagem de relógios moles a desfazerem-se em liquidez. O que o nosso tempo está a fazer à memória, com a digitalização da vida e o entrecortar do pensamento, responde à premonição daquele pintor.A redução em curso do ensino escolar da História e a crescente perda da perspetiva histórica dos acontecimentos levam a vivermos num presente perpétuo, em que cada dia refazemos os gestos do passado, sem disso nos darmos sequer conta. O que escrevemos flui dos nossos dedos, com uma consistência análoga à dos relógios de Dali. O metrónomo das nossas vidas está fixado numa rede virtual que congela cada instante e interrompe cada percurso.De Quincey escreveu as Confissões de um Fumador de Ópio, nós poderíamos escrever as confissões dos anquilosados pelas redes virtuais.Escrever pode ser uma saída, mas esta crónica que hoje escrevo arremeda mal um grito de socorro e por isso não atinge a serenidade da recordação nem a alegria da invenção.E há assuntos atuais que pesam nas nossas consciências e de que não podemos fugir: os excessos de violência por parte das forças policiais são essencialmente diferentes dos excessos análogos de qualquer cidadão comum, porque o monopólio legítimo da violência pelo Estado obriga os seus agentes a uma muito maior contenção e responsabilidade. É sempre inquietante vermos a benevolência a responder à violência, mas quando isso envolve as funções soberanas do Estado muito mais preocupante se torna. E a descoberta de uma rede violenta de terrorismo de extrema-direita, com infiltrações no aparelho de Estado, não pode deixar-nos tranquilos.O ambiente social está a ficar crescentemente crispado e agressivo. Os incidentes na condução automóvel levam cada vez mais os motoristas implicados a saírem dos carros e dirigirem-se ameaçadoramente aos outros condutores. A raiva flui nos nervos dos cidadãos e a serenidade está a perder-se.Mais grave, a rejeição dos outros, dos que falem outras línguas, professem outras religiões ou provenham de outras etnias, está a alastrar no nosso tecido social.Será que a falta de tempo de reflexão e ponderação, que as condições do nosso tempo estão a induzir, diminui a nossa racionalidade e estimula os nossos instintos básicos de agressão?Tudo isto tem uma tradução política e não precisamos de a desenhar aqui. Esta crónica limita-se a ser um alarme, uma chamada de atenção para sustos que por vezes escapam à nossa vigilância.Perdoem-me os leitores se estou a recitar uma ladainha já conhecida e sentida por muitos. A incomodidade com o seu tempo será coisa de velhos? Talvez, mas a verdade é que, para avançar com mais uma citação, “o que em mim sente está pensando”, e em mim, que não sou Fernando Pessoa, o resultado foi apenas esta breve, mas tão sentida quanto pensada, chamada de atenção.Já são muitas as ameaças à nossa convivência democrática!