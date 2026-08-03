Opinião DN

A segurança não é uma variável negociável

Jorge Silva Carvalho
Jorge Silva Carvalho

Analista de Estratégia, Segurança e Defesa

Publicado a

Devo dizer de onde falo, porque quem escreve sobre isto tem o dever de o declarar. Conheço Luís Neves desde os 14 anos, sem proximidade: seguimos caminhos paralelos, o meu nos serviços de Informações, o dele na Polícia Judiciária. E fui, eu próprio, alvo de mecanismo idêntico ao que aqui descrevo. Pratiquei actos com consequências, incluindo criminais, na convicção de defender o Estado; respondi perante a Justiça e paguei o preço. Alguns verão nisto impossibilidade de imparcialidade. Penso o contrário: a experiência não me dispensa do rigor, impõe-mo. Não escrevo para absolver ninguém, mas para discutir métodos e consequências.

Habituámo-nos a ignorar dois custos que deviam ser sagrados, o da segurança e o das instituições, sobretudo quando o visado é impopular ou o dividendo político compensa. Mede-se a seriedade de um país não no trato com quem admira, mas no modo como trata aqueles de quem não gosta.

Quanto à substância, seja dito: até ao momento, o que é publicamente conhecido não valida uma narrativa de corrupção, nem autoriza conclusões penais. Quem exerce poder responde pelos seus actos; mas responder perante a lei não é ficar exposto a qualquer devassa, nem aceitar que a suspeita substitua a prova. Um Estado digno não protege os seus servidores contra a lei: protege-os contra a arbitrariedade.

O direito à informação é um pilar da democracia, mas nenhum direito é absoluto: comprime-se perante valores de igual dignidade, a segurança, a reserva da vida privada, a integridade de quem serve o Estado. A regra da harmonização é a proporcionalidade. E a questão decisiva não é saber se havia interesse jornalístico; admitamos que havia. É saber se os meios eram necessários e proporcionais ao fim.

Apliquemo-la. Sobrevoar com drones e devassar a casa e a família de quem passou três décadas em operações de risco não passa o teste, quando a informação de interesse público era documental e obtível por vias legítimas. E há um ponto que se esquece: as ameaças associadas a estas funções não cessam com o cargo. Redes criminosas e interesses afectados por investigações passadas não consultam currículos para saber quando uma vulnerabilidade deixou de servir. Hoje o risco raramente nasce de um dado isolado; nasce da agregação. Uma imagem, uma morada, uma rotina, cruzadas com o que já existe, reconstroem hábitos e mapeiam círculos familiares. Expor o reservado, sem razão imperiosa, não é escrutínio: é entregar informação operacional a quem tem, com essa pessoa, contas a ajustar.

E convém perguntar porquê. Não é preciso supor conspirações: basta reconhecer os incentivos. A suspeita gera mais atenção do que a absolvição, a controvérsia mais tráfego do que a normalidade, a especulação mais espaço do que a prudência. Nesse ecossistema, há sempre quem, a partir de fontes interesseiras ou de intriga, use o seu contacto com o jornalismo para converter o boato em notícia, ora por autopromoção, ora para ajustar contas, ora para perspectivar subidas. O mesmo raciocínio vale para jornalistas e agências de comunicação com potenciais conflitos de interesse ou velhas azias. O problema não é a existência desses incentivos; é a falta de autocontenção quando deles resultam danos irreversíveis.

A mesma régua obriga-me a olhar, com igual frieza, para o caso de sinal contrário: a suspeita sobre o acesso a um gabinete no Parlamento, que recai sobre o Chega. Aqui a doença inverte-se: o problema não é a antipatia por André Ventura, que não pode dispensar o mesmo escrutínio, nem o mesmo tratamento institucional que qualquer deputado da Nação. O essencial é simples: se a suspeita for falsa, a devassa é gravíssima; se for verdadeira, a gravidade democrática é ainda maior. Em nenhuma das hipóteses o julgamento pode depender do humor de quem noticia, ou da simpatia de quem lê.

Percorre tudo um só fio: a perda do sentido de Estado. Uma carreira de 30 anos na Polícia Judiciária é escrutinada todos os dias. Transformar uma irregularidade ainda não-apurada numa narrativa totalizante de corrupção não é rigor: é ignorar como o Estado funciona por dentro. E é aqui que a máquina se revela: fabrica a suspeita e colhe, muito antes da sentença, o que procura, a anulação pública. Confunde, sem pudor, o acessório com o essencial, porque é do acessório que tira o seu rendimento.

Há ainda um custo que raramente se discute. Quando décadas de serviço terminam numa exposição desusada, sem factos que sustentem as suspeitas mais graves, envia-se uma mensagem a quem pondera servir: em áreas difíceis, pode ficar-se só quando chega o custo. As instituições deixam de atrair os melhores quando deixam de proteger quem age de boa-fé.

Escrutinar o poder é dever inalienável, e quem o diz foi escrutinado; mas quem escrutina responde pelos meios que emprega. Um país que confunde escrutínio com devassa não fica apenas mais exposto quando a ameaça for séria: empobrece também o seu espaço público, ao afastar quem vem da vida profissional com mérito e experiência e ao favorecer, cada vez mais, políticos de carreira, menos aptos para funções que exigem experiência substantiva.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico

Chega
Opinião
Segurança
Jornalismo
Devassa da vida privada
Jorge Silva Carvalho
informação
Tabuleiro global
caso luís neves
Diário de Notícias
www.dn.pt