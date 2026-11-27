É oficial: a revolução europeia no Direito do Consumidor está em marcha.

Com efeito, o dia 11 de novembro, data da apresentação pela Comissão Europeia do Digital Fairness Act (DFA), em formato de proposta de Regulamento, representa uma mudança de paradigma notável em matéria de proteção do Consumidor na União Europeia, com implicações significativas para as empresas que operam em Portugal, as entidades públicas competentes em matéria de Consumo e, naturalmente, para os Consumidores portugueses.

Esta mudança verifica-se em dois planos principais. O primeiro refere-se à inclusão de um número significativo de novas práticas comerciais proibidas ao longo de toda a experiência de consumo (desde a comunicação publicitária, passando pelo processo de compra, até às obrigações de pós-venda), em particular no canal online (embora o DFA também se aplique às práticas comerciais offline, as alterações aqui não são tão significativas), a juntar a outras que já se encontravam proibidas pela velhinha Diretiva 2005/29/CE sobre Práticas Comerciais Desleais (que será revogada pelo DFA, quando este entrar em vigor).

Funcionalidades e instrumentos fundamentais do comércio online, como o marketing de influência, os preços e anúncios personalizados, as reviews e rankings, os períodos de free trial e a sua renovação, os preços dinâmicos (em particular, no contexto da venda de bilhetes), ou as subscrições online, passam a estar sob particular escrutínio, destacando-se, em vários destes aspetos, uma proteção acrescida quando as práticas se dirigem a menores e/ou a outros Consumidores vulneráveis. No mesmo sentido, tolerância zero da Comissão Europeia quanto aos designados dark patterns, qualquer mecanismo online que, através de qualquer elemento visual, auditivo ou outro, é suscetível de enganar, manipular ou distorcer o comportamento do Consumidor, e aos vários mecanismos de encorajamento ao consumo e/ou utilização excessiva de produtos digitais, designados por design viciante, obrigando à disponibilização ao Consumidor de meios eficazes que lhe permitam a desativação daqueles mecanismos.

O segundo e, na nossa perspetiva, o mais revolucionário, respeita à atribuição de poderes à Comissão Europeia para investigar e sancionar, com coimas que, em certos casos, poderão ascender até 6% do volume de negócios anual a nível mundial da empresa infratora, determinadas práticas com dimensão europeia. De facto, trata-se da primeira vez que a Comissão Europeia disporá de poderes sancionatórios nesta matéria, algo que não acontece no quadro jurídico europeu ainda em vigor, que reserva este tipo de poderes para as autoridades nacionais.

Esta opção está longe de ser inocente: há muito que a Comissão Europeia vinha alertando, entre outros, para as limitações crónicas do enforcement pelas autoridades nacionais das regras aplicáveis em matéria de proteção do Consumidor a nível europeu, optando assim por assumir agora parte das rédeas da garantia do cumprimento das regras. A opção legislativa pelo formato de Regulamento (cujas normas são diretamente aplicáveis, sem necessidade de transposição pelos Estados-Membros), em detrimento de Diretiva (que pressupõe uma margem de discricionariedade para os Estados-Membros quanto à forma de aplicação das regras) não foi, por isso mesmo, um mero acaso.

E desengane-se quem pense que a sua entrada em cena no Consumo se ficará por um papel meramente secundário. Com efeito, a atividade, o know-how e o empenho da Comissão noutras áreas relativamente às quais detém poderes sancionatórios, como a do Direito da Concorrência, permitem antever uma rápida e profusa atividade fiscalizadora e sancionatória.

Isto dito, é verdade que a versão final do DFA poderá vir a ser diferente da proposta de Regulamento agora apresentada, após a conclusão do processo legislativo em curso. No entanto, independentemente da roupagem final que vier a ser dada ao diploma, o caminho traçado pela Comissão Europeia não podia ser mais claro: um mercado cada vez mais digital, que disponibiliza ao Consumidor mais informação, maior possibilidade de escolha, adaptada aos seus gostos, e em segundos, só pode verdadeiramente funcionar se regido por regras claras, exigentes, uniformes, complementadas por um quadro sancionatório dissuasor, para as quais as empresas devem estar preparadas. O futuro do Direito do Consumidor começa agora.

* associados da SRS Legal