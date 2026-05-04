A reforma laboral num labirinto

Nove meses e mais de 50 reuniões depois, sobra uma sensação crescente de impasse: a reforma laboral proposta pelo Governo está metida num verdadeiro labirinto político. Desde a apresentação do anteprojeto, em julho de 2025, pouco após as eleições que reconduziram a AD no poder, o caminho foi-se estreitando até restarem, hoje, três portas praticamente fechadas.A primeira é a da Concertação Social, onde a oposição da UGT se mantém firme e a CGTP, que nunca contou para este totobola, já anunciou nova greve geral. Sem acordo à mesa na reunião decisiva da próxima quinta-feira (7 de maio), falta legitimidade social robusta que sustente o pacote laboral do Governo.A segunda porta é a do Parlamento, onde o Chega promete extrair todo o sumo populista possível (o seu dividendo político) antes de viabilizar qualquer solução, mesmo tendo já admitido concordar, em tese, com a necessidade de uma reforma.A terceira porta fica em Belém, onde o Presidente da República dissipou neste 1º de maio as dúvidas que pudessem ainda existir, com um discurso bastante sonoro contra a precariedade e em defesa do trabalho digno. Sem o aval da Concertação Social, o veto de Seguro é mesmo o cenário mais provável.Ora, perante isto, o que resta ao primeiro-ministro? A primeira opção é aproximar-se verdadeiramente da UGT. Afinal de contas, é o Governo que tem o ónus de convencer sobre as virtudes de uma reforma laboral e diabolizar os sindicatos esperando que estes capitulem no seu papel de defesa dos direitos dos trabalhadores não é a abordagem mais produtiva. Como qualquer jogador de xadrez mais ou menos experiente saberia aconselhar, o Governo pode até prolongar a partida, mas dificilmente alcançará um xeque-mate sem estar disposto a sacrificar alguma peça importante. Se quer fazer vingar uma reforma nas leis do trabalho, Montenegro terá de saber acenar à UGT com o sacrifício certo.A segunda opção é virar-se para o Parlamento e procurar uma maioria com o Chega. Mas essa escolha tem custos evidentes: “comprar” um clima de contestação social e arriscar um braço-de-ferro com o Presidente da República no início de uma coabitação que se adivinha exigente. Ou seja, uma vitória formal que poderia vir com um preço político elevado.Uma terceira via passa por Montenegro aceitar o desafio lançado pelo seu ex-líder de Governo e de partido, Passos Coelho: levar a proposta a votos e responsabilizar a oposição pelo resultado. Uma estratégia que poderia até vir a render dividendos eleitorais futuros, mas com poucas probabilidades de resolver o problema de fundo.A verdade é que uma reforma tão ambiciosa nunca poderia esperar a capitulação das centrais sindicais e desaconselhava a postura de rigidez (arrogância?) com que foi apresentada desde início pela ministra do Trabalho, até pela ausência de uma maioria parlamentar sólida que a sustentasse.A eleição de António José Seguro para Belém, depois de ter feito do veto uma promessa de campanha, foi a barreira que faltava para tornar o labirinto mais complexo.Hoje, resta a sensação de que esta reforma é um exemplo clássico de um processo que nasceu torto. E, como tantas vezes acontece, o que nasce assim dificilmente se endireita.