Opinião DN

A reforma em frente ao espelho

Do Parlamento à Web Summit
Luís Vidigal
Luís Vidigal

Governação eletrónica

Publicado a

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado falou em dois palcos, com poucos dias de intervalo. Primeiro no Parlamento, onde trouxe frases fortes e números redondos. Depois, já esta semana, na abertura da Web Summit, onde, a seguir a uma dança de robôs humanoides e a ouvir que as estrelas do futuro virão da China, prometeu um Estado agêntico. Em ambos, faltou o essencial. Uma reforma não se mede pelo que anuncia, mede-se pelo que demonstra.

Comecemos pelo que merece aplauso. O princípio "só uma vez", que desde 2013 deveria poupar o cidadão a andar de balcão em balcão a entregar ao Estado papéis que o Estado já tem, é justo, ainda que requentado. A Loja do Cidadão Virtual é útil, não é nova, mas é bem-vinda.

E não é nova porque a história começou há 30 anos. Em 1996, depois de uma visita ao Brasil com o primeiro-ministro, fomos convidados para arrancar com as Lojas do Cidadão. Respondemos que não éramos engenheiro civil, nem gerente de centros comerciais. O que nos interessava não era juntar balcões debaixo do mesmo teto, era pôr os organismos a partilhar dados e a resolver os eventos de vida das pessoas e das empresas. Em 1999 propusemos em livro as Lojas Digitais do Cidadão, com mediadores humanos de cidadania. Chegaram 15 anos depois, com o nome Espaços Cidadão.

Em 2016 apresentámos ao Governo o protótipo do IDGovPT, uma carteira de documentos digitais coreografados em tempo real. A AMA, hoje ARTE, apropriou-se dele e lançou-o em 2019. É o atual gov.pt. O Estado ficou com a aplicação e deixou cair a startup que a criou.

Em 2017, na Universidade de Edimburgo, apresentámos, numa conferência, científica o real time government, um Estado que age no momento em que a vida acontece e que resolve, de forma integrada, colaborativa e desintermediada, os eventos de vida dos cidadãos e dos agentes económicos, sem obrigar ninguém a correr atrás dos organismos.

Imagine-se, pois, a nossa surpresa ao ouvir na Web Summit que é preciso simplificar antes de digitalizar e passar de um cidadão que preenche formulários para um Estado que age em seu nome. Bem-vindo seja o ministro a ideias com décadas. O que entristece é ver cada governo apresentar como inédito o que outros pensaram e construíram, apagando a memória de que a reforma mais precisaria.

Há, porém, uma diferença que não é de pormenor. O Governo em tempo real assenta em organismos que cooperam e em decisores que respondem. O Estado agêntico arrisca entregar a agentes de software, feitos por terceiros, o poder de agir em nome de cada um de nós. Quem responde quando o agente erra? Que consentimento é esse, dado com um clique? E que soberania resta se os modelos, os dados e as competências ficarem fora do Estado, por muitos cabos submarinos que se anunciem?

A verdade é que, em 30 anos, nunca faltou tecnologia. Faltou vontade de cada organismo abdicar da sua quinta, faltou interoperabilidade semântica, faltou competência técnica própria, entregue a consultoras que vivem da fragmentação e da vaidade departamental. A nova lei da interoperabilidade ajuda, mas não fará sozinha o que tantas leis não fizeram.

Depois há o LicencIA, agora exibido ao mundo como montra do Estado agêntico. A IA passou a ser marca, encaixada no meio da palavra para dar brilho ao velho sonho do balcão único de licenciamento. A pergunta que o Parlamento e a Web Summit não fizeram é simples. Quem decide? Um licenciamento ambiental é um juízo sobre o território, a água e a saúde de quem vive ao lado do empreendimento. Um licenciamento urbanístico mexe com competências municipais que a Constituição protege. Se a IA vai triar ou propor decisões, o regulamento europeu exige fundamentação, auditoria e alguém que responda quando o algoritmo errar.

E outra pergunta, ainda mais incómoda. Para quem se acelera? O grande promotor verá o seu projeto licenciado em tempo recorde, enquanto o imigrante continuará meses à espera da AIMA? A rapidez nunca é neutra nem equitativa numa reforma marcadamente assimétrica.

Os números também não resistem a um segundo olhar. No novo Código dos Contratos Públicos, terão desaparecido entre 70 e 90 mil documentos num só mês, uma margem que denuncia que ninguém os contou. A Loja do Cidadão Virtual teria poupado vinte e nove milhões de euros e dois milhões de horas, mas não sabemos com que metodologia nem quantos serviços apenas mudaram de montra.

O número que mais nos inquieta é o dos 10,4 milhões de serviços em 2026, o maior volume da década. Apresenta-se como vitória o que é, afinal, a confissão do problema. O Governo anuncia e contabiliza atos administrativos avulsos, uma certidão aqui, uma declaração ali, um pedido acolá, e chama a cada um deles serviço. Mas o cidadão não vive de atos administrativos. Vive de acontecimentos, nasce-lhe um filho, muda de casa, perde o emprego, abre uma empresa, reforma-se.

Um Estado organizado por eventos de vida integraria esses milhares de atos em poucos serviços com sentido para quem os usa. Quando nasce uma criança, o registo, o abono, o médico de família e a Segurança Social deviam acionar-se uns aos outros num só momento, sem que os pais pedissem quatro vezes a mesma coisa. Cada ato que continua isolado é um balcão que sobreviveu, agora com ecrã. Multiplicar atos não é reformar, é digitalizar a fragmentação. É este o governo em tempo real que orientou o nosso propósito de doutoramento, e que nenhum anúncio ainda cumpriu.

O ministro disse na Web Summit que colocar a IA em cima das regras do passado nos dá o ontem, apenas mais depressa. Tem toda a razão, pois ao exibir milhões de atos administrativos é precisamente isso que acontece. O próprio Primeiro Ministro já o avisara para não digitalizar o que não está simplificado e foi o mesmo alerta que deixámos em Otava no Canadá, no ano 2000, no Manifesto contra a Burocracia Eletrónica. Em 1984 chamámos-lhe ilusão cartesiana, a crença de que basta mudar o organograma ou a ferramenta para mudar a realidade.

Dos deputados esperávamos perguntas sobre metodologia, supervisão humana, proteção de dados e capacidade técnica do Estado. Do ministro, num palco ou noutro, menos frases de efeito e mais respostas.

Há trinta anos recusámos ser gerente de centros comerciais porque o Estado não é uma montra. Há dez propusemos pôr o cidadão no centro e vimos a ideia transformada em vitrine. A reforma do Estado é demasiado séria para se admirar ao espelho, a exaltar uma legislatura sem memória nem respeito por quem a precedeu.

Opinião
Luís Vidigal
Gonçalo Matias
loja do cidadão virtual
Futuros em alerta…
app gov.pt
Web Summit 2026
Ministro da Reforma do Estado
Estado agêntico
Digitalização dos serviços do Estado
Real time government