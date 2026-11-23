André Ventura terminou a convenção do Chega com uma declaração que não deixa dúvidas sobre a ambição: está pronto para ser primeiro-ministro e já não tem desculpas para não ganhar as próximas eleições legislativas. O líder do Chega quis transformar o encerramento da reunião magna num momento de afirmação nacional. A partir de agora, porém, a pergunta deixa de ser se o partido quer governar. É se está preparado para explicar como o faria.
O discurso juntou uma promessa de vitória, um ataque ao Governo e anúncios para áreas decisivas. Ventura garantiu que os pensionistas serão uma prioridade, prometeu que não haverá reformados pobres e anunciou para janeiro uma reforma da Justiça que descreveu como a maior de sempre. São objetivos que respondem a inquietações reais. Mas a dimensão das promessas exige mais do que convicção: exige medidas, calendários, custos e escolhas políticas que possam ser escrutinadas.
A urgência está à vista. Em outubro, os preços no consumidor subiram 3,8% face ao mesmo mês do ano passado, com os produtos energéticos a registarem uma subida ainda maior. Na habitação, a renda mediana dos novos contratos atingiu 10,17 euros por metro quadrado no segundo trimestre, mais 10,2% do que um ano antes. Para muitas famílias, o custo de viver tornou-se uma preocupação diária. Dizer que os pensionistas não podem ser pobres é uma posição moral; governar implica explicar que pensões serão aumentadas, em que montantes, com que financiamento e com que efeitos sobre o resto do sistema.
O mesmo rigor tem de ser aplicado à reforma da Justiça. Anunciar uma proposta para janeiro cria uma expectativa concreta. Ficam por conhecer o seu conteúdo, as prioridades e a forma de conciliar rapidez dos processos, acesso à Justiça e garantias dos cidadãos. Um anúncio grandioso pode marcar a agenda; só uma proposta detalhada permitirá avaliar se responde aos problemas dos tribunais.
Mais inquietante é a defesa da “remigração”. Ventura apresentou-a como o regresso ao país de origem de quem não aceitar os valores nacionais, que descreveu como cristãos. Essa formulação não esclarece quem decidiria o que significa aceitar esses valores, com que critérios nem através de que procedimentos. Uma política de imigração pode e deve ser discutida; quando envolve expulsões, tem de ser explicada com precisão, dentro da lei e com respeito pelas garantias individuais. Uma palavra mobilizadora não substitui essas respostas.
A convenção deu a Ventura uma vitória interna expressiva: a sua lista para a Direção Nacional obteve 85,66% dos votos. O líder apresentou o resultado como um mandato para avançar e disse que o Chega se uniu em torno de um projeto comum. Mas a unidade partidária não prova, por si só, capacidade governativa. Essa prova faz-se com equipas, propostas consistentes e disposição para responder a perguntas difíceis.
"A dimensão das promessas exige mais do que convicção: exige medidas, calendários, custos e escolhas que possam ser escrutinadas.”
O Chega já tem influência nas decisões parlamentares. Isso torna menos convincente a posição de quem se apresenta apenas como voz de protesto contra o poder. Quem reivindica capacidade para governar tem de assumir também a responsabilidade pelas escolhas que faz no Parlamento e explicar os compromissos que aceita.
“Não temos agora desculpas”, disse Ventura. A frase pode ser lida como um desafio aos adversários, mas também como um compromisso perante os eleitores. Se o Chega se considera pronto para governar, deve estar pronto para mostrar as contas, os instrumentos e os limites das suas promessas. Portugal precisa de respostas para a habitação, os rendimentos, as pensões e a Justiça. A prontidão não se proclama num palco: demonstra-se quando cada promessa é sujeita ao teste da realidade.