A urgência está à vista. Em outubro, os preços no consumidor subiram 3,8% face ao mesmo mês do ano passado, com os produtos energéticos a registarem uma subida ainda maior. Na habitação, a renda mediana dos novos contratos atingiu 10,17 euros por metro quadrado no segundo trimestre, mais 10,2% do que um ano antes. Para muitas famílias, o custo de viver tornou-se uma preocupação diária. Dizer que os pensionistas não podem ser pobres é uma posição moral; governar implica explicar que pensões serão aumentadas, em que montantes, com que financiamento e com que efeitos sobre o resto do sistema.

O mesmo rigor tem de ser aplicado à reforma da Justiça. Anunciar uma proposta para janeiro cria uma expectativa concreta. Ficam por conhecer o seu conteúdo, as prioridades e a forma de conciliar rapidez dos processos, acesso à Justiça e garantias dos cidadãos. Um anúncio grandioso pode marcar a agenda; só uma proposta detalhada permitirá avaliar se responde aos problemas dos tribunais.

Mais inquietante é a defesa da “remigração”. Ventura apresentou-a como o regresso ao país de origem de quem não aceitar os valores nacionais, que descreveu como cristãos. Essa formulação não esclarece quem decidiria o que significa aceitar esses valores, com que critérios nem através de que procedimentos. Uma política de imigração pode e deve ser discutida; quando envolve expulsões, tem de ser explicada com precisão, dentro da lei e com respeito pelas garantias individuais. Uma palavra mobilizadora não substitui essas respostas.

A convenção deu a Ventura uma vitória interna expressiva: a sua lista para a Direção Nacional obteve 85,66% dos votos. O líder apresentou o resultado como um mandato para avançar e disse que o Chega se uniu em torno de um projeto comum. Mas a unidade partidária não prova, por si só, capacidade governativa. Essa prova faz-se com equipas, propostas consistentes e disposição para responder a perguntas difíceis.