Quem tem pressa costuma tropeçar e no Estado, quando se tropeça, quem cai são os cidadãos.

Na abertura da Web Summit, o ministro da Reforma do Estado defendeu que o futuro do Governo não pode ficar à espera de certezas e desafiou o auditório a imaginar "um Estado que diz sim mais depressa". Não estamos à espera de certezas, que na tecnologia nunca existiram. Estamos à espera de regras, de avaliação e de transparência, que num Estado de Direito nunca deviam faltar.

A montra deste Estado agêntico é o LicencIA. Segundo o Governo, esta plataforma não vai substituir as plataformas dos municípios e funcionará como uma camada, passando a ser um ponto único de entrada para todos os licenciamentos. A meta declarada é reduzir entre 60% e 70% dos tempos de licenciamento na habitação. Os projetos piloto em municípios selecionados estão previstos até ao final deste ano.

Ninguém de boa fé recusa licenciamentos mais rápidos. Conhecemos bem o calvário de quem espera meses por uma licença que devia demorar semanas e os consequentes apelos à corrupção para acelerar processos. O que perguntamos é como se chega lá, com que garantias e quem responde quando a máquina errar.

Vale a pena olhar para o terreno onde o LicencIA vai assentar. O Decreto-Lei 108/2026 reviu o regime da urbanização e da edificação. Este diploma reduz, de uma forma geral, os prazos de decisão da Administração e o seu incumprimento continua a ter como consequência o deferimento tácito. A entrada em vigor, prevista para 3 de agosto, foi adiada para 1 de outubro de 2026, para dar tempo às regras complementares e às plataformas municipais.

Juntemos as peças. Há prazos mais curtos, deferimento tácito quando o prazo se esgota e um sistema de inteligência artificial que verifica, cruza e propõe. Há ainda técnicos municipais com centenas de processos e metas medidas em dias poupados. Nestas condições, a supervisão humana arrisca-se a ser apenas uma assinatura. E quando nem a assinatura chega a tempo, o silêncio da Administração vale como aprovação. Um Estado que diz sim mais depressa pode acabar por dizer sim sem ninguém ter olhado.

Os municípios avisaram. A Associação Nacional de Municípios Portugueses aconselhou "maior ponderação e cautela" nas alterações aos licenciamentos e recusou dar parecer favorável. Não estamos a tomar partido numa disputa entre o Governo e as autarquias. Assinalamos apenas que uma plataforma nacional a operar sobre competências municipais precisa de deixar muito claro quem decide, quem responde e quem pode mexer nos parâmetros do sistema.

A Comissão Nacional de Proteção de Dados também avisou sobre a futura lei da interoperabilidade, sem a qual o LicencIA não funciona. A CNPD lembrou que o diploma incide sobre direitos, liberdades e garantias fundamentais, que é uma matéria da competência reservada à Assembleia da República.

Sobre o próprio LicencIA sabemos muito pouco. Não conhecemos os modelos usados, nem onde estão alojados os dados dos requerentes e do território, nem que fornecedores os desenvolvem e com que contratos. Não sabemos que critérios vão servir para avaliar os pilotos, nem se alguém vai medir a qualidade das decisões e a taxa de impugnações além do tempo poupado. Não sabemos se vizinhos e associações vão poder conhecer e contestar as recomendações do sistema. E não sabemos se foi feita, ou vai ser publicada, alguma avaliação de impacto sobre os direitos fundamentais.

A pressa nota-se ainda mais quando se olha para o calendário europeu. Com o Digital Omnibus, as regras do Regulamento da IA para os sistemas de alto risco passaram de agosto de 2026 para dezembro de 2027. A Europa deu-se tempo para preparar as salvaguardas e Portugal parece querer correr à frente delas. A maneira europeia, tantas vezes invocada, consiste precisamente em pôr as garantias antes da escala.

Defendemos há décadas uma Administração proativa, organizada em torno dos eventos de vida dos cidadãos e das empresas, que não peça novamente ao cidadão o que já tem. O LicencIA pode ajudar a cumprir essa promessa antiga, verificando processos no momento da submissão e acabando com os pedidos repetidos de documentos. Para isso precisa de três coisas. A primeira é uma regra clara sobre o que o sistema propõe e o que o técnico decide. A segunda é um registo auditável de cada recomendação. A terceira é uma avaliação independente dos pilotos antes de qualquer generalização. Sem isto, a inteligência artificial só vai acelerar a burocracia que temos, com menos rosto e menos recurso.

Um Estado democrático não se mede pela velocidade com que diz sim. Mede-se pela clareza com que explica porquê e pela facilidade com que admite que errou.

É para discutir estas questões com serenidade e conhecimento técnico que a APDSI promove a conferência “Do algoritmo à ação – A IA Agêntica”, na manhã desta quinta-feira, dia 26 de novembro, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Será um espaço para separar o potencial real da agêntica da euforia que a rodeia e para perguntar o que deve existir antes de os agentes começarem a decidir por nós.

Fica o convite a quem decide, a quem executa e a quem é servido pelo Estado. Se o futuro não vai ser escrito por quem espera, que também não seja escrito por quem tem pressa demais para explicar.