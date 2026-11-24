A manifestação nacional de sábado passado, convocada pela CGTP, marca de forma muito impressiva a vida política nacional. Ela deixa claro aquilo de que o povo se queixa. Amplifica as reivindicações em torno das quais crescentemente se mobilizam os trabalhadores, os jovens, os reformados. Fixa o sentido da exigência política com que se mede o acerto e o desacerto das opções políticas, aquilo que serve e o que não serve ao povo.

Em sentido contrário, vota-se esta terça-feira o Orçamento do Estado.

Fazendo “orelhas moucas” às exigências populares, fazendo de conta que o povo não diz o que diz e que não protesta como protesta, a política segue em contra-mão na Assembleia da República.

O Governo e os partidos que o apoiam negam ao povo aquilo por que ele clama.

PSD e CDS fazem abertamente a apologia da política do Governo e procuram as desculpas que melhor sirvam em cada circunstância para justificar a impossibilidade da sua compatibilização com as reivindicações populares. Fixado esse critério, apresentam como positivo qualquer produto do seu exercício de multiplicação orçamental cujo resultado seja positivamente diferente de zero.

A Iniciativa Liberal repete, para cada assunto, o mesmo guião de marketing preparado para explicar ao povo que o que o povo quer não é o que o povo quer mas o seu exacto contrário. Exercício que, invariavelmente, conclui constatando que o Governo faz mal em não ir ainda mais em sentido contrário àquele que o povo reivindica.

Chega e PS desdobram-se em manobras de simulação. Nuns casos fazendo de conta que não apoiam o Governo quando, efectivamente, lhe dão a mão. Noutros casos fazendo de conta que é com o povo que estão preocupados quando, na verdade, com ele não têm nenhuma preocupação. Uns e outros procurando esconder a cínica visão com que determinam a sua posição em tudo quanto hoje se decida: quanto pior o povo passar às mãos deste Governo, maiores os dividendos políticos que em sorte lhe podem vir a cair no regaço. É o “quanto pior, melhor” em todo o seu esplendor.

Quem duvidar desta apreciação pela dureza das palavras ou suspeitar de caricatura, que faça o teste do algodão. Retire às falsas proclamações de divergências políticas as palavras tonitruantes da propaganda que escondem as verdadeiras convergências. Desconte às propostas orçamentais aprovadas as vírgulas ou marcação de casas decimais que lhes diminuem o alcance. Desfaça o embrulho que envolve cada medida orçamental apresentada como brinde para que se perceba quantas serão favas. Depois de ter o Orçamento assim bem espremido e devidamente coado, ponha-se à contra-luz para que se perceba se nele é possível ver alguma parcela daquilo por que o povo clama.

Tomando como referencial o sentido da exigência política que a manifestação de sábado afirmou, no Orçamento só se encontrará a política que é feita em contra-mão. E é perante essa dura mas inegável realidade que cada um tem de se posicionar e assumir a responsabilidade pelas consequências das opções que faz.