A pequena lamparina da Praça da Figueira traz a ‘Odisseia’ de Homero à vida

Diz a lenda que o antigo nome de Lisboa, Olissipo, estava ligado a Ulisses (Ulixes), o herói do poema épico de Homero, Odisseia.

Deixando de lado os mitos, uma lamparina de terracota do século I, mostrando Ulisses com o seu filho Telémaco, proveniente de um escavação na Praça da Figueira, mostra que a mitologia grega era representada aqui durante o período romano.

O minúsculo tesouro, descoberto em 1962 durante a construção do metro, fazia parte de 140 objetos quando foi descoberta uma parte da necrópole romana.

Está agora exposto no Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta.

O que o torna significativo é o facto de ser o único objeto diretamente relacionado com a Odisseia, de Homero, proveniente do local de escavação, disse Carolina Grilo, da Museologia e Património do Museu de Lisboa-Teatro Romano.

Habitualmente datada do final do século VIII a.C, a Odisseia conta a história do regresso de Ulisses à sua casa, em Ítaca, após uma viagem de dez anos, depois da Guerra de Tróia, tradicionalmente localizada em Tróia, no noroeste da Anatólia, atualmente Turquia.

Tal como no filme recente de Christopher Nolan, Odisseia, a cena na lamparina é um dos momentos emocionais mais fortes. Telémaco está prestes a reconhecer o seu pai e a unir-se a ele para recuperar a sua casa.

“Lucerna com cena mitológica, com a representação de Ulisses ajoelhado perante seu filho Telémaco,” lê-se na legenda sob a lamparina do Palácio Pimenta, em Campo Grande.

A legenda prossegue: “Trata-se de um episódio relatado na Odisseia, de Homero, quando Ulisses regressa a casa e descobre a existência de diversos pretendentes ao seu reino e à sua mulher. É ajudado pela deusa Atena, que o veste de mendigo permitindo-lhe, assim, aproximar-se do seu filho Telémaco sem ser reconhecido.”