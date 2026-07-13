A organização invisível mais visível

Há organizações cuja importância não se mede pela frequência com que são mencionadas, mas pela consistência com que estão presentes.Trabalham antes de uma emergência ganhar dimensão mediática, durante os momentos em que todas as atenções se concentram no terreno e depois de os holofotes se apagarem. Preparam materiais, mobilizam equipas, organizam cargas, acompanham missões e asseguram que a ajuda chega a quem dela precisa.A Cruz Vermelha Portuguesa reconhece-se nessa forma discreta de servir. Ao longo de 161 anos, construiu a sua ação colocando sempre as pessoas no centro: a sua proteção, a sua dignidade e a possibilidade de recomeçarem.Essa discrição honra-nos. A invisibilidade, porém, não deve definir-nos.Na sequência dos recentes sismos na Venezuela, a Cruz Vermelha Portuguesa mobilizou, em parceria com a Cruz Vermelha do Canadá e no âmbito da Cooperação Internacional Portuguesa, uma operação humanitária com o apoio do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Força Aérea Portuguesa. Esta articulação permitiu fazer chegar 12 toneladas de ajuda humanitária doadas pela Cruz Vermelha às comunidades afetadas.Foram entregues kits de dormida, mantas, kits de higiene para adultos, bebés e famílias, bem como duas ambulâncias de socorro de Suporte Básico de Vida totalmente equipadas. Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa acompanhou a missão e um dos seus elementos permaneceu em La Guaira para apoiar a gestão logística da entrega da ajuda humanitária à Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e à Cruz Vermelha Venezuelana.Uma resposta desta natureza só é possível através da cooperação. Nenhuma organização responde, por si só, a uma emergência desta dimensão. Cada entidade colocou ao serviço da operação os seus meios, as suas competências e a sua capacidade de atuação, contribuindo para uma resposta comum orientada para a proteção da vida e da dignidade humana.Conhecer o percurso desta operação permite compreender como diferentes recursos, capacidades e vontades se articulam ao serviço de um propósito comum. Permite também valorizar as estruturas, os parceiros e as milhares de pessoas que respondem aos apelos da Cruz Vermelha Portuguesa e ajudam a transformar cooperação em apoio concreto.O reconhecimento institucional não é um fim em si mesmo. É parte de uma cultura de responsabilidade, transparência e valorização do esforço coletivo.Agradecer é um gesto. Reconhecer é um princípio.A Cruz Vermelha Portuguesa continuará, todos os dias, a cumprir a sua missão humanitária e a exercer a sua função de auxiliar dos poderes públicos, com uma presença permanente, prontidão, experiência e sentido de responsabilidade.É assim que entendemos a cooperação: como uma responsabilidade partilhada, em que cada contributo acrescenta valor à resposta coletiva.A Cruz Vermelha Portuguesa continuará a estar onde sempre esteve: junto das pessoas.Discreta na forma de servir, firme na forma de agir e cada vez mais visível na capacidade de fazer a diferença. Humanidade. Todos os dias.