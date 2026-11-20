O Governo tem um problema que nenhuma negociação na especialidade consegue já esconder: existe hoje na Assembleia da República uma maioria capaz de alterar partes importantes do seu Orçamento do Estado sem precisar de o rejeitar, de provocar uma crise política ou, sequer, de se entender sobre aquilo que deveria ser, no seu conjunto, a política económica do país.

PS e Chega não formaram uma coligação, não têm um programa comum, não negociaram qualquer acordo de legislatura e estão, em muitos dos assuntos que marcarão os próximos anos, em posições dificilmente conciliáveis. Mas descobriram uma coisa bastante mais simples e, para o Governo, talvez mais incómoda: há matérias em que os votos dos dois partidos bastam para derrotar PSD e CDS, mesmo que as razões que levam cada um a votar sejam diferentes.

As primeiras votações do Orçamento do Estado para 2027 mostraram que essa possibilidade deixou de ser meramente académica. Só no primeiro dia foram aprovadas 62 propostas de alteração, 50 das quais apresentadas pela oposição. PS e Chega conseguiram fazer aprovar 12 propostas cada um, seguindo-se PSD e CDS e o Bloco de Esquerda, com 11 cada, o Livre, com sete, o PCP, com cinco, e o PAN, com quatro, enquanto Iniciativa Liberal e JPP não conseguiram fazer passar qualquer proposta nesse primeiro dia.

Os números dizem alguma coisa, mas não dizem tudo. Mais importante do que saber quem ganhou mais votações é perceber em que matérias o Governo começou a perdê-las. PS e Chega juntaram votos em várias decisões com consequências nas contas públicas, enquanto noutras matérias se formaram diferentes maiorias contra a vontade do Governo, das pensões ao arrendamento, passando pelas carreiras da Administração Pública e pela integração de trabalhadores ligados ao PRR.

É isto que torna as chamadas coligações negativas relevantes. Não porque antecipem qualquer aproximação política duradoura entre socialistas e Chega, que neste momento não existe, mas porque revelam uma fragilidade que acompanhará inevitavelmente um Governo minoritário: a AD pode decidir o que quer fazer, pode apresentar as suas prioridades e negociar a sua aprovação, mas não controla inteiramente aquilo que o Parlamento fará com elas quando as maiorias começarem a formar-se proposta a proposta.

Na verdade, talvez seja esse o dado político mais importante destes primeiros dias. A ameaça para o Governo não está na existência de uma maioria alternativa estável. Está precisamente no contrário: na possibilidade de existirem várias maiorias alternativas, diferentes entre si, capazes de se formar em função de cada matéria e de alterar partes importantes da política do Executivo sem que nenhuma delas tenha de assumir a responsabilidade de constituir uma alternativa de Governo.