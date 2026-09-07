Opinião DN

A liberdade protege a conclusão, não a premissa

Jorge Silva Carvalho
Jorge Silva Carvalho

Analista de Estratégia, Segurança e Defesa

Publicado a

A liberdade de opinião protege a conclusão, nunca a premissa. Cada um tem direito a ser pró-russo, putinista, comunista, iliberal ou o que entender, e a dizê-lo em praça pública sem prestar contas a ninguém. O que nunca esteve incluído nesse direito foi inventar a premissa de que se parte. Os factos não são propriedade de quem argumenta, são o terreno comum onde o argumento se disputa. Quem falsifica uma data não está a exercer uma opinião: está a retirar aos outros a possibilidade de discordar com conhecimento.

Escrevi aqui, na semana passada, sobre um texto pró-russo que circulava nas redes. O incómodo é que material do mesmo género entra todos os dias pela porta da frente, com pivô, alinhamento e painel. Não por cumplicidade, mas por uma confusão que se instalou: a de que abertura de espírito significa dar palco igual a tudo. Não é censura exigir o contrário. É ofício.

Daí decorre o critério prático, que é o que interessa a quem dirige informação: o teste não é a posição, é o método. Um convidado que defenda que a NATO errou no alargamento está a fazer política e tem lugar em qualquer painel. Um convidado que sustente a mesma tese dizendo que a Rússia invadiu a Crimeia em 2008 está a fazer outra coisa, e o problema não é a tese, é a data. A primeira discute-se. A segunda corrige-se, em directo, e é para isso que existe um pivô.

Há um segundo erro, mais subtil, que é confundir equilíbrio com simetria. Há dias tive de dizer, a propósito de Ceuta, que uma parte da acusação de Sánchez estava documentada e outra não: sobre a Rússia há historial, máquina de Estado e relatórios; sobre Israel há crítica que nasce da sociedade civil e nenhuma prova de política de desinformação paga. Dar às duas o mesmo peso não é isenção: é trocar a análise pela conveniência. Um painel que reparte o tempo em partes iguais entre uma alegação documentada e outra sem prova já decidiu, e decidiu mal.

E há o que nunca chega a ser dito. Na mesma acusação, ninguém perguntou por Marrocos, a única potência que abriu aquela fronteira como arma, em 2021, à vista de todos. Aponta-se para onde o dedo não custa nada. A abdicação editorial não é apenas a falta de verificação. É também a escolha da direcção barata.

Por isso convém separar duas coisas que andam trocadas. Antena não é um direito, é uma decisão editorial. Um jornal que deixa de convidar quem lhe mentiu três vezes não censura ninguém, porque essa pessoa mantém intacta a liberdade de dizer o que quiser, onde quiser. Confundir “não te dou palco” com “silencio-te” é o que permite a quem foi apanhado a mentir apresentar-se como vítima na semana seguinte.

Nem é preciso determinar a intenção. Saber se o convidado é agente, proxy ou apenas alguém que acreditou numa mensagem de telemóvel é trabalho de serviços, não de redacções. À redacção pede-se o que sempre se lhe pediu: verificar antes de pôr no ar. A pergunta certa nunca foi: “De que lado está este senhor?”. Foi: “É verdade o que ele acabou de dizer?”.

A ambiguidade, quando elevada a doutrina editorial, deixa de ser abertura e passa a ser fraqueza. E a fraqueza, nesta guerra, é precisamente aquilo por que o adversário espera.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico 

Opinião
Jornalistas
desinformação
Liberdade de Imprensa
Jorge Silva Carvalho
Verificação de Factos
Comentadores
Tabuleiro global
Factos objetivos
Liberdade de opinião
Equilíbrio editorial
Diário de Notícias
www.dn.pt