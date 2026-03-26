A ilusão de uma boa história

Já lhe aconteceu ter a certeza absoluta de que algo aconteceu de determinada forma e descobrir, mais tarde, que afinal não foi bem assim? Não de forma ligeira, mas de uma forma que surpreende, porque a recordação parecia completamente fidedigna. A ciência da memória explica porquê. Cada vez que recordamos algo, o cérebro reconstrói essa experiência a partir de fragmentos, influenciado pelo que sabemos hoje, pelo que sentimos neste momento e pelo que ouvimos ou lemos entretanto. Isto significa que a memória pode ser alterada por informação que chegou depois do acontecimento, por conversas, por sugestões subtis, sem que a pessoa se aperceba e sem qualquer intenção de falsidade. E significa também que a convicção com que alguém recorda algo não é garantia de que essa recordação é exata.Quando os acontecimentos envolvem stress intenso, medo ou ameaça, este processo torna-se ainda mais saliente. O cérebro tende a registar com grande nitidez os elementos emocionalmente mais intensos - um detalhe sensorial, uma frase, uma sensação física - e a perder clareza noutros aspetos, nomeadamente na sequência temporal e nos pormenores que não eram centrais naquele momento. O resultado é uma recordação que pode ser muito precisa em certos pontos e ter lacunas noutros, que regressa insistentemente a um detalhe aparentemente menor e não consegue estabelecer com certeza o que veio antes ou depois. Isto corresponde ao padrão esperado de uma memória formada sob pressão real, e é exatamente o que a investigação descreve em pessoas que viveram acontecimentos emocionalmente exigentes.Tudo isto tem implicações diretas para a forma como avaliamos a credibilidade de um relato. Tendemos a associar coerência a verdade. Uma narrativa bem estruturada, sem contradições, apresentada com segurança, transmite confiança. Mas a coerência de um relato diz-nos como alguém narra, não necessariamente o que viveu. Um relato fluente pode resultar de repetição, de reelaboração ao longo do tempo, ou de um perfil comunicativo naturalmente mais organizado. Um relato fragmentado, não linear, com lacunas onde esperaríamos continuidade, pode ser exatamente o que uma memória honesta de algo difícil parece. Credibilidade, fiabilidade e veracidade são conceitos distintos, e tratá-los como equivalentes é um erro com consequências que a investigação científica tem vindo a documentar.Sabe-se hoje que não existem indicadores verbais ou comportamentais que permitam distinguir com segurança quem mente de quem diz a verdade. Os sinais que associamos intuitivamente ao engano, como o nervosismo, a hesitação, ou a inconsistência no relato, são igualmente frequentes em pessoas honestas sob pressão, ou cujo estilo comunicativo não corresponde ao que o interlocutor espera. Mesmo profissionais treinados para este fim não conseguem uma taxa de deteção que ultrapasse significativamente o acaso. A crença de que é possível determinar a honestidade de alguém pela forma como fala ou se comporta é uma das mais persistentes, e das mais contrariadas pela evidência científica.Esta realidade tem implicações particulares em contextos onde as decisões têm consequências sérias. Quando a credibilidade de um relato é avaliada com base na sua coerência e fluência, ficam em desvantagem aqueles para quem a memória de acontecimentos perturbadores é naturalmente mais fragmentada, nomeadamente crianças, pessoas que viveram situações traumáticas, ou pessoas cujo perfil comunicativo não segue os padrões habituais. Investigação recente, incluindo estudos conduzidos com crianças autistas em contexto de entrevista forense, mostra que estas crianças recordam acontecimentos com rigor e detalhe considerável, mas que a forma como narram pode não ser reconhecida como credível por quem as ouve sem o enquadramento adequado. O que está em causa não é a qualidade da memória. É a distância entre o que a ciência já demonstrou e o que ainda não chegou a quem precisa de saber.A memória que temos de algo não é prova de que foi assim que aconteceu. E a forma como alguém conta uma história não é prova de que é verdadeira, nem de que é falsa. São dimensões distintas, e reconhecê-las como tal é o primeiro passo para avaliar relatos com o rigor que as situações exigem.