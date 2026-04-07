A Ilha de Kharg ... o barómetro da guerra!

Diz-se frequentemente que a geografia é o destino. No Golfo Pérsico, o destino da República Islâmica do Irão mede-se em escassos 20 quilómetros quadrados. A Ilha de Kharg, um pequeno afloramento rochoso que muitos teriam dificuldade em localizar num mapa-múndi, tornou-se, neste mês de abril de 2026, o centro de gravidade de uma tensão que ameaça redesenhar o equilíbrio de forças no Médio Oriente e, por arrasto, o preço do combustível nas bombas de Lisboa.Para o regime de Teerão, Kharg não é apenas um terminal petrolífero, é também o seu pulmão financeiro. Por ali, pela ilha, passam 90% das exportações de crude do país. Se o coração político bate em Teerão, é em Kharg que circula o sangue que mantém o sistema vivo.Recentemente, ao atingir a marca histórica de 4 milhões de barris diários, o Irão enviou uma mensagem clara ao mundo: as sanções ocidentais são, para a sua “esquadra fantasma”, um obstáculo contornável, mas não impeditivo.No entanto, esta força é também a sua maior vulnerabilidade. O controlo direto da ilha pela Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) revela a natureza simbiótica entre o petróleo e a sobrevivência do aparelho de repressão. O crude de Kharg financia as milícias regionais e a vigilância interna. Por isso mesmo, Kharg é hoje a “garganta” ideal para Washington e Telavive. Atacar este ponto não exige uma invasão terrestre complexa, basta paralisar a infraestrutura para provocar um enfarte imediato na economia do regime.Mas não nos enganemos! Um golpe em Kharg seria um tiro que ricocheteia no mercado global. Estimativas de um aumento imediato de 10 a 12 dólares por barril de petróleo não são alarmismo; são matemática geopolítica. Num mundo ainda a recuperar de instabilidades energéticas sucessivas, a destruição deste terminal colocaria a economia europeia e a portuguesa, particularmente sensível a choques externos, numa situação de extrema precariedade.A questão que se coloca aos decisores em 2026 é se o estrangulamento de Kharg seria o fim do regime. A história ensina-nos que ditaduras ideológicas têm uma resiliência assustadora em economia de guerra. O colapso financeiro pode não derrubar o ayatollah de imediato, mas retiraria a “munição” à Guarda Revolucionária.Kharg é, por estes dias, o barómetro da paciência ocidental e da audácia iraniana. Se a ilha for poupada, o regime continua a respirar. Se as chamas chegarem aos terminais de carregamento, entraremos num território desconhecido onde a energia será a arma de destruição maciça mais eficaz do século XXI.O mundo observa Kharg. E nós, por reflexo, deveríamos observar com a mesma atenção.