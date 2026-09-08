A guerra pela narrativa dos combustíveis

No fim de semana passado as autoridades policiais portuguesas deram uma explicação simples sobre o “desembarque” de 30 pessoas numa praia de Sesimbra. Não se tratou, explicaram, de imigração ilegal, mas sim de um movimento relacionado com tráfico de droga ou… contrabando de combustível.

E, assim, de golpe, regressamos às memórias dos anos 80, anos em que, ao contrário do senso comum atual, o contrabando de combustível era no sentido Portugal – Espanha. A crise económica que Portugal enfrentava por esses anos, com uma inflação galopante, levou o governo da altura a tabelar os preços de bens essenciais (na altura em escudos), incluindo do gás de botija e da gasolina e gasóleo. De um dia para o outro, os combustíveis em Portugal ficaram muito mais baratos do que em Espanha, o que motivou agricultores, taxistas e habitantes da raia a cruzar trilhos de contrabando antigos e postos de fronteira em carros com depósitos modificados ou com bidões camuflados para vender combustíveis do lado espanhol, em pesetas, e lucrar com a manobra.

Atualmente, o cenário é outro. Os combustíveis são tão mais baratos em Espanha que entre 2023 e 2025, entraram em Portugal mais de 1400 milhões de litros de combustível ilegal (não-declarado). E vieram de camião precisamente de Espanha. Só nestes três anos, o negócio ilegal custou mais de 700 milhões de euros em ISP ao Estado português.

Sobre isto temos ouvido pouco do setor político nacional, que entrou por estes dias numa guerra sim, mas de outros números. Uma guerra em que os dois lados parecem ter razão, ainda que não ao mesmo tempo.

Vamos por partes. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, acusou o Governo de “ganhar dinheiro” com a subida dos preços desde a Guerra do Irão. Disse-o no arranque de uma semana em que os preços bateram um recorde: encher hoje o depósito de gasóleo custa mais 30 euros do que antes da guerra. E o de gasolina mais 26.