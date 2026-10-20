A Figura do Dia. Uma borboleta fugiu da carga policial

Tenho a convicção de que a ação da PSP contra os manifestantes acampados na Praça D. João I se enquadra na categoria dos acontecimentos que desencadeiam tempestades que mudam a natureza das coisas.

Muito tem sido dito, discutido e gritado. Porém, há um pecado original que torna imprevisível a reação da opinião pública: é que a larga maioria dos portugueses deixou de poder arrendar ou comprar uma casa. Não há praticamente ninguém com menos de 30 anos que possa sair do ninho sem correr o risco de a sua vida se desmoronar.

Os polícias que entraram a matar estão na mesma situação – as dores de quem levava porrada eram iguais às dos que levantaram o bastão.