A Figura do Dia. Uma borboleta fugiu da carga policial

Há momentos que parecem não ter importância, mas que se revelam decisivos no curso da História e no destino de figuras, governos e países.
Uma frase mal(dita) por tão desajustada e fora da realidade, um suor revelador de uma inesperada fragilidade ou uma carga policial contra multidões que expressam uma indignação geral, podem desencadear o voo de uma borboleta cujos efeitos, no outro lado do mundo, conhecemos da célebre Teoria do Caos.
Tenho a convicção de que a ação da PSP contra os manifestantes acampados na Praça D. João I se enquadra na categoria dos acontecimentos que desencadeiam tempestades que mudam a natureza das coisas.
Muito tem sido dito, discutido e gritado. Porém, há um pecado original que torna imprevisível a reação da opinião pública: é que a larga maioria dos portugueses deixou de poder arrendar ou comprar uma casa. Não há praticamente ninguém com menos de 30 anos que possa sair do ninho sem correr o risco de a sua vida se desmoronar.
Os polícias que entraram a matar estão na mesma situação – as dores de quem levava porrada eram iguais às dos que levantaram o bastão.
A este erro coletivo de cálculo não ajudou a voz do primeiro-ministro, do presidente da Câmara do Porto e de vários protagonistas políticos que se colocaram ao lado dos que agrediram miúdos como se estes estivessem a partir montras, incendiar carros ou explodir cocktails Molotov.
E o que dizer do Chega? Como receberá o povo que neles vota a indignação dos deputados contra os que se manifestam contra o preço das casas?