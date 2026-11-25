Foi ontem lançado o livro que conta a história de O Jornal, o último projeto relevante nascido da vontade exclusiva de jornalistas. Nasceu em 1975 e, até à criação de O Independente, competiu com o Expresso pela hegemonia na imprensa não diária. José Silva Pinto é o autor e ninguém ainda desperto poderia contar melhor a epopeia. Quando arriscaram o dinheiro que não tinham, estavam enfeitiçados pelo futuro, por um fogo que lhes soprava ao ouvido, o medo tinha menos peso do que a vontade de o superar, sabiam bem que só a coragem os poderia ajudar a ser parte ativa da construção da democracia. Superaram as expetativas, da cooperativa nasceriam o Jornal de Letras, o Sete, a Visão e a TSF.