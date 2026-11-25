Foi ontem lançado o livro que conta a história de O Jornal, o último projeto relevante nascido da vontade exclusiva de jornalistas. Nasceu em 1975 e, até à criação de O Independente, competiu com o Expresso pela hegemonia na imprensa não diária. José Silva Pinto é o autor e ninguém ainda desperto poderia contar melhor a epopeia. Quando arriscaram o dinheiro que não tinham, estavam enfeitiçados pelo futuro, por um fogo que lhes soprava ao ouvido, o medo tinha menos peso do que a vontade de o superar, sabiam bem que só a coragem os poderia ajudar a ser parte ativa da construção da democracia. Superaram as expetativas, da cooperativa nasceriam o Jornal de Letras, o Sete, a Visão e a TSF.
É um livro obrigatório para ter em estantes criteriosas. Podemos guardá-lo na seção dos que foram escritos em nome de uma ideia de liberdade. Essa é a maior de todas as heranças deixada por Silva Pinto. Ofereceu-nos a possibilidade de perceber o que pensaram, arriscaram, sonharam e falharam os que, contra toda a lógica empresarial, agarraram o mundo pelos colarinhos e o fizeram seu. Aos mais novos entregou as chaves que abrem a porta do mar alto, do desafio de o enfrentarem.
Também eu comecei n’O Jornal. Silva Pinto foi o meu primeiro diretor. Ali conheci as duas maiores referências da minha vida como jornalista, os que melhor me ensinaram: Rodrigues da Silva e Rogério Rodrigues. E foi ali que provei o sabor do Famous Grouse. Um balão sem gelo pago por José Cardoso Pires num fim de tarde que me deixou enevoado e com vontade de nadar para fora de pé.