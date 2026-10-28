A Figura do Dia: Ser-se inteiro

João Gil é o elo comum de todas as partidas e é isso que celebramos – a sua não desistência, a sua extraordinária capacidade para amedrontar fantasmas, convocar a vida e provocar o futuro. Fará em dezembro 71 anos e amanhã lança um álbum a solo a que mentirosamente chamou “Inteiro”, como se não estivesse partido, aos bocadinhos, mas ainda assim vivo, sonhador e sempre o eterno miúdo que compôs “Perdidamente” para a voz do Luís, “Loucos de Lisboa” para a alma de Nuno ou “O Cheiro dos Livros” a que Jorge ofereceu a voz.

Enorme admiração pelo João. Comovente ouvi-lo na sua viola ou ao piano onde aprendeu recentemente a compor como o seu “irmão” Bernardo Sassetti que, de um dia para o outro, decidiu abalar sem deixar morada ou número secreto, nada de nada. Um dia perguntei-lhe: “João, como és tão vida quando carregas tanta morte?”. Respondeu-me que viverá até ao último segundo, que até ao derradeiro dia procurará o acorde perfeito que tudo explicará.