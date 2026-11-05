A Figura do Dia. Ser bailarino é uma dor de alma

Ser bailarino exige que o corpo seja deformado de todas as rugosidades, de todos os músculos fora do lugar, de todas as imperfeições. Exige uma completa dedicação para, em troca, receber-se tão pouco.

Nas distribuições de prémios, como os Globos de Ouro, há estatuetas para todos os gostos e categorias, menos para o bailado ou a dança. Ou para a coreografia. Ou para o melhor espetáculo. É absurdo e faz pensar.

Repare, a Câmara de Lisboa deu nome de rua à enorme Pina Bausch, nada contra. No entanto, Margarida Abreu, Águeda Sena ou Jorge Salavisa, que eu saiba, não têm nomes em ruas, pracetas, apeadeiros, becos ou encruzilhadas.