A Figura do Dia. Se Manuel Serrão for culpado

Não sei se Manuel Serrão burlou o Estado em dezenas de milhões de euros como é acusado pelo Ministério Público no processo-crime Operação Maestro. O processo está na fase de inquérito e o empresário aguarda pelo julgamento.

Espero que seja inocente pela memória de Daniel Serrão, seu pai. O professor Serrão, felizmente, morreu há quase dez anos. Ter-lhe-ia sido penoso ser testemunha de uma suspeição ética tão grave em relação ao filho – é que ele foi, na história da Medicina portuguesa, um dos exemplos máximos de combate por uma ideia ética.