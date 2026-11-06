A Figura do Dia. Rui Borges é um ingrato

Rui Borges foi despedido do Sporting. Como teria sido e estivesse no Benfica ou o FC Porto.

Os maus resultados são sempre o Alfa e o Ómega, mas é importante que se entenda uma verdade menos óbvia: o mundo não suporta os humildes, os bonzinhos, os baratinhos, os que não falam grosso, os que parecem envergonhados quando falam numa conferência de imprensa ou quando partilham mesa com poderosos ou aspirantes a tal – mesmo que não valham a ponta de um corno.