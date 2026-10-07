A Figura do Dia. Ruben Alves

Leio as entrevistas de Ruben Alves. E vejo-o a responder às perguntas nas televisões.

Fala como se fosse uma estrela, o que na verdade é. O seu último filme Santo António – O Casamenteiro de Lisboa foi um sucesso, mais de 150 mil espetadores assistiram ao filme em várias salas do país. Ainda assim, a muitíssima distância da também sua A Gaiola Dourada, que bateu todos os recordes de público, um extraordinário fenómeno popular.