A Figura do Dia. Rato de esgoto

Não gosto de populistas. E tenho pouca simpatia pelos extremos, de esquerda e de direita – embora exista uma diferença substancial entre uns e outros. Mas o que não suporto é gente que defende uma revolução, que fala grosso quando tem um exército à volta, mas que depois é cobarde da cabeça aos pés.
Há quem defenda coisas horríveis, mas que acredita naquilo que defende – geralmente são corajosos, portam-se com dignidade quando perdem, não se importam de ir até às últimas consequências.
Ao longo da história encontramos ditadores ignóbeis que provaram ter uma enorme coragem. Hitler e Estaline desafiaram a lógica e arriscaram a vida mais do que uma vez. Primo de Rivera e Farinacci, em Espanha e Itália, usaram a violência mais bárbara “montados” nas suas sinistras camisas negras, mas ninguém os pode acusar de serem cobardes. Eram monstros idealistas, acreditavam no que estavam a fazer. O medo mobilizava-os e perante a proximidade da morte portaram-se à altura.
Não me sentaria a conversar sobre amor, literatura e futebol com nenhuma destas figuras. Tentaria fazer o que pudesse, mesmo que pouco, para os combater, mas no fundo de mim existe, ainda assim, o reconhecimento da sua valentia e convicção.
A cobardia é insuportável e raramente faz rir. Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil, à primeira oportunidade, como um rato de esgoto. Pela calada da noite, borrado de medo, mostrou aos seus quem verdadeiramente é.
Desprezo total por homens assim, deformados de tanta amoralidade, que enganam as pessoas como pastores de uma seita caçadora de dízimos.