A Figura do Dia. Rato de esgoto

Não gosto de populistas. E tenho pouca simpatia pelos extremos, de esquerda e de direita – embora exista uma diferença substancial entre uns e outros. Mas o que não suporto é gente que defende uma revolução, que fala grosso quando tem um exército à volta, mas que depois é cobarde da cabeça aos pés.

Há quem defenda coisas horríveis, mas que acredita naquilo que defende – geralmente são corajosos, portam-se com dignidade quando perdem, não se importam de ir até às últimas consequências.