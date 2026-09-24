A Figura do Dia: Quero os animais de volta ao circo

Os circos perderam parte da sua magia. Agora há demasiados contorcionistas e bolas e palhaços parecidos uns com os outros, mais os trapezistas com rede e as espadas luminosas para enganar crianças que deixaram de saber como é o rugido de um leão. Sim, a exploração dos animais, compreendo e sou sensível. Podem insultar-me, mas tenho saudades de um tempo com um bocadinho de sal, sem tanta hipocrisia e tanta moral desajustada. Tenho gatos e adoro-os, mas quero cantar o “atirei o pão ao gato”. Chamar velhos aos velhos, não seniores ou idosos. Quando morrer quero que digam que morri, não que faleci. Se for de cancro, foi de cancro, não de doença prolongada. Devolvam-me o picante.