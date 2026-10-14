A Figura do Dia. Quero Cuba de volta

Sei da ausência de democracia, dos presos políticos, do sangue das perseguições, da ortodoxia e da censura.

É difícil criticar a ditadura de extrema-direita e aplaudir a de esquerda – incomportável ter dois pesos e duas medidas, impossível sustentar um pensamento coerente quando se ataca Hitler defendendo Estaline ou se diaboliza Mussolini aplaudindo Mao. Todos os totalitarismos são ignóbeis e convocam o pior do ser humano.

Sabendo isso, defendendo-o sem qualquer ponta de dúvida: quero Cuba de volta. Quero o quarto 511, no 5.º andar do Hotel Ambos Mundos, onde Hemingway escreveu o Por Quem os Sinos Dobram.