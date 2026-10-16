A Figura do Dia. Que Vera Lagoa se liberte do ‘Diabo’

Estive várias vezes com Vera Lagoa e nunca fui capaz de lhe dizer nada ou ela a mim. Encontrávamo-nos sempre no elevador, eu a caminho da casa da minha melhor amiga, filha do jornalista Augusto Carvalho, e ela da redação do Diabo.

Naquele glorioso tempo, ela representava para muita esquerda o próprio Satanás reencarnado – até por ser uma mulher excecionalmente bonita, cuja força aterrorizava a larga maioria dos homens, o habitual.