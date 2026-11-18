De acordo com a Forbes o seu património líquido subiu de 4,3 mil milhões para 7,3 mil milhões, só nos últimos dois anos, só desde que é presidente dos Estados Unidos.

O homem tem 80 anos, nasceu em 1946, o fim aproxima-se. Se tem o poder político, se pode (mal ou bem) influenciar o curso das coisas, que animal feroz o habita para continuar esfomeado de massa? Não será certamente a preocupação em deixar aos filhos e netos.

O que leva um ganancioso a sê-lo? A volúpia do jogo? A presença de dopamina? Uma excitação sexual? Ter descoberto que é eterno ou que S. Pedro está disponível para ser seu intermediário na compra do Éden? É um mistério.