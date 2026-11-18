O que mobiliza Trump, e tantos outros narcisistas, para continuar a acumular dinheiro? É retórico o que pergunto, mas a interrogação não tem resposta, desde que o ser humano começou a fazer da acumulação o seu desporto preferido.
Ainda assim, é notável ver este espécime em ação, observá-lo imparável a fechar negócios aqui e ali, a enriquecer mais e mais, a encher-se com criptomoedas, a assinar centenas de contratos de licenciamento de projetos imobiliários e da sua marca, a receber direta e indiretamente de empresas tecnológicas a quem aprova na Sala Oval os mais variados benefícios.
De acordo com a Forbes o seu património líquido subiu de 4,3 mil milhões para 7,3 mil milhões, só nos últimos dois anos, só desde que é presidente dos Estados Unidos.
O homem tem 80 anos, nasceu em 1946, o fim aproxima-se. Se tem o poder político, se pode (mal ou bem) influenciar o curso das coisas, que animal feroz o habita para continuar esfomeado de massa? Não será certamente a preocupação em deixar aos filhos e netos.
O que leva um ganancioso a sê-lo? A volúpia do jogo? A presença de dopamina? Uma excitação sexual? Ter descoberto que é eterno ou que S. Pedro está disponível para ser seu intermediário na compra do Éden? É um mistério.
Recorda-me um familiar, muito querido por sinal, que tinha a particularidade de ser louco por mulheres. Morreu há uns anos e fui visitá-lo poucas horas antes de iniciar a sua viagem.
Quando me despedi chamou-me à parte e perguntou-me ao ouvido: “Luís, já viste o rabo da enfermeira que estava no quarto quando chegaste?”