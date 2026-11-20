As imagens das agressões de três rapazes a uma adolescente de 13 anos passaram centenas de vezes – é chocante a violência amoral e cobarde do que vemos. Seria difícil encontrar um lugar mais simbólico do que uma escola batizada com o nome de um homem que foi, ao longo de toda a sua vida, porventura o maior de todos os pedagogos portugueses.
Delfim Santos era um cometa, um extravagante intelectual que defendia, no Estado Novo, que a escola era um espaço de conhecimento e de liberdade, que professores e alunos tinham a obrigação de estabelecer um compromisso absoluto com a tolerância e o respeito pela identidade de cada um, viesse de onde viesse, fosse quem fosse.
Professor catedrático, o primeiro a sê-lo como teórico da Pedagogia, dava valor aos ofícios do povo e das elites, acreditava que a modernidade na Educação se conquistava a partir do princípio da responsabilidade ética, do diálogo de uns com os outros, da capacidade de sonhar a partir da razão.
Teve vários filhos. Conheci o mais novo, também académico e ensaísta, Filipe Delfim Santos. Ouvi-o falar sobre o pai, pressenti a enorme tristeza de não o ter conhecido, pois morreu quando ainda mal sabia andar.
"Quando vir a próxima imagem, quando ouvir o nome Delfim Santos, quando cada um dos professores falar sobre o que aconteceu no recreio, que não se esqueça de lembrar este homem."
Recordo o que me contou do percurso do pai, as dificuldades na juventude quando foi aprendiz de ourives e depois aluno noturno e autodidata, antes de conquistar uma bolsa para estudar em Viena.
Quando vir a próxima imagem, quando ouvir o nome Delfim Santos, quando cada um dos professores falar sobre o que aconteceu no recreio, que não se esqueça de lembrar este homem.