As imagens das agressões de três rapazes a uma adolescente de 13 anos passaram centenas de vezes – é chocante a violência amoral e cobarde do que vemos. Seria difícil encontrar um lugar mais simbólico do que uma escola batizada com o nome de um homem que foi, ao longo de toda a sua vida, porventura o maior de todos os pedagogos portugueses.

Delfim Santos era um cometa, um extravagante intelectual que defendia, no Estado Novo, que a escola era um espaço de conhecimento e de liberdade, que professores e alunos tinham a obrigação de estabelecer um compromisso absoluto com a tolerância e o respeito pela identidade de cada um, viesse de onde viesse, fosse quem fosse.