A Figura do Dia. Pedro Frazão e o ‘Opus Dei’

Escrivá de Balaguer escreveu: “Não és apenas um cidadão desta ou daquela nação; és um cidadão do mundo inteiro, com obrigações e responsabilidades para com toda a humanidade”.

Conheço vários membros do Opus Dei. Sou amigo de alguns e por eles ponho as mãos no fogo. É gente que dedicou o melhor das suas vidas a Deus, a uma prática de transcendência e aos outros.

Nunca pertenceria à Obra por ver o mundo, a religião e a fé de uma outra maneira, mas a diversidade é uma parte da força das instituições.

Frazão veicula informações falsas, é misógino, defende a expulsão em massa de imigrantes, baba-se com o patriotismo e a fé de Trump, apoia supremacistas, ameaça perseguir jornalistas e é ordinário e boçal – impossível esquecer os seus dois dedinhos numa brincadeira rasca à porta do gabinete de uma deputada negra.