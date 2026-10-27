A Figura do Dia. Pacheco Pereira voltou à casa de partida

O caminho de Pacheco Pereira é único na história desta tremente República. Filho de uma família aristocrata do Porto, mas amarrado ao peso do mundo, virou as costas aos privilégios de classe e combateu o Estado Novo, antes e depois de Salazar – fê-lo no liceu, na universidade, nos círculos maoistas e na clandestinidade.

Era implacável, corajoso e faria o que fosse necessário para estar ao lado dos que lutavam pela liberdade, a palavra que, em si, resistiu a todas as marés. Afasta-se da revolução chinesa e faz um caminho solitário que o leva ao PSD de Cavaco Silva de quem se torna próximo.