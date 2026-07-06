A Figura do Dia. Outra vez, Cristiano

Prometo não escrever amanhã sobre a nossa vitória ou derrota frente a Espanha. Como a maioria de nós estarei em frente ao jogo e a esperar o melhor, mas em quantos setores económicos, financeiros, sociais ou culturais podemos jogar para ganhar com os espanhóis?E em que outras indústrias nos é legítimo afirmar que somos dos melhores do mundo? Assim de repente, talvez apenas a produção e transformação da cortiça.Nos jornais dos cinco continentes Cristiano é o mais comentado, quer seja pela sua longevidade, pelos seus recordes ou pelo seu magnetismo.. Em todos os recantos do mundo, com tantas estrelas emergentes e o fantástico Messi, a camisola 7 de Cristiano continua a ser a mais vendida. E o seu cromo é o mais desejado pelas crianças. Quantas figuras portuguesas têm a sua dimensão no mundo?Já o critiquei, até neste Mundial, mas embaraço-me com a violência de muitos comentários de especialistas ou de pessoas nas redes sociais. É admissível que possamos criticar quem achamos ser passível de crítica, mas o modo como alguns violentam Cristiano, as adjetivações usadas e o ódio mascarado de liberdade de opinião, têm sido revoltantes. Uma completa ausência de pudor ou de vergonha.."Nos jornais dos cinco continentes Cristiano é o mais comentado, quer seja pela sua longevidade, pelos seus recordes ou pelo seu magnetismo.".É preciso ter uma confiança enorme nos seus próprios atributos para acusar Cristiano de estar a mais e de ser um pária.Continuamos a ser os que têm coragem para partir à aventura pelos mares, mas também os que ficam a dizer mal dos que partem. Somos navegadores e velhos do Restelo. Generosos e invejosos. Grandiosos e detestáveis.