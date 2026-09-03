A Figura do Dia. Os percevejos de Clara Ferreira Alves

É das pessoas que melhor escreve e a que mais me irrita. Culta, mas snob. Brilhante, mas presunçosa. Referencial, mas de uma arrogância que toca a soberba. Clara Ferreira Alves, eterna e luminosa, mas também sombria, pedante e de um cosmopolitismo nouveaux rich.

No Expresso, na crónica que publicou na última edição, contou de uma paragem num hotel madrileno mais “estrelado do que um ovo”. Na primeira noite acordou com o estardalhaço feito por um grupo de gays em festa. Protestou e ofereceram-lhe um upgrade, um quarto maior e isolado de todas as confusões.