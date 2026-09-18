A Figura do Dia. Os emplastros à volta dos políticos

Regra geral, é profundamente deprimente ver homens e mulheres a dizer que sim com a cabeça ou a esforçarem-se para passar uma imagem inteligente e atenta por saberem que as câmaras têm a luzinha vermelha.

É transversal a todos os partidos políticos. Um pouco como a obrigatoriedade de os “betos” calçarem sapatos com berloques e de os comunistas recusarem ostentar qualquer marca que possa indicar a ignomínia de terem tendências burguesas.

Já na norma de que um porta-voz deve estar rodeado por todos os lados todos parecem concordar. Meus amigos, o efeito é o contrário do que se pretende. É patético de tão passadista e a prova de que a classe política insiste em falar para um mundo que não existe, que não é reconhecível pela maioria das pessoas que vota.