A Figura do Dia. Oferecer uma mota a um filho

Não consigo entender o que leva um pai ou uma mãe a comprar uma mota a um filho. Compreendo bem a vontade de a ter, de andar na estrada embalado no vento, o magnetismo de uma Harley no asfalto, o impulso de liberdade, a tentação de sermos como Dennis Hopper no seu Easy Ryder, a “pica” da transgressão, claro que sim.

Também sei que há um momento em que os miúdos deixam de o ser, em que passam a ser donos de si próprios, pouco ou nada a fazer quando passam a estar por sua conta e risco.