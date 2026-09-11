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A Figura do Dia. Oferecer uma mota a um filho

Luís Osório
Luís Osório

Escritor, jornalista e cronista

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Não consigo entender o que leva um pai ou uma mãe a comprar uma mota a um filho. Compreendo bem a vontade de a ter, de andar na estrada embalado no vento, o magnetismo de uma Harley no asfalto, o impulso de liberdade, a tentação de sermos como Dennis Hopper no seu Easy Ryder, a “pica” da transgressão, claro que sim.

Também sei que há um momento em que os miúdos deixam de o ser, em que passam a ser donos de si próprios, pouco ou nada a fazer quando passam a estar por sua conta e risco.

"É uma completa insanidade, é desafiar as sombras, é jogar à roleta russa com o destino. Repare, um em cada quatro mortos na estrada conduzia uma mota (...)."
"É uma completa insanidade, é desafiar as sombras, é jogar à roleta russa com o destino. Repare, um em cada quatro mortos na estrada conduzia uma mota (...)." FOTO: Arquivo / Global Imagens

Agora, um pai ou uma mãe a oferecer uma mota a um filho é uma completa insanidade, é desafiar as sombras, é jogar à roleta russa com o destino. Repare, um em cada quatro mortos na estrada conduzia uma mota – sendo que a proporção de carros é esmagadoramente maior, estima-se que só 3% dos veículos em circulação sejam motociclos, o que torna o risco brutal.

Só nos primeiros seis meses deste ano morreram 53 motociclistas num total de 225 vítimas. Nos últimos dias têm-se somado tragédias.

Na quarta-feira um homem morreu na Ponte 25 de Abril. A 30 de setembro, um jovem morreu na 2ª Circular, em Lisboa. Embateu num poste de eletricidade e teve morte instantânea.

“Compreendo bem a vontade de a ter, de andar na estrada embalado no vento, o magnetismo de uma Harley no asfalto, o impulso de liberdade, a tentação de sermos como Dennis Hopper no seu 'Easy Ryder', a 'pica' da transgressão."

No dia 3 de setembro dois motociclistas não resistiram a acidentes em Monção e em Guimarães. Quatro dias depois, em Alcanena, um embate entre um carro e uma mota deixou o elo mais frágil em estado crítico. E é difícil esquecer a chocante morte de duas médicas portuguesas em Espanha.

Percebo a adrenalina, o poder, a sedução, a magia da velocidade, mas oferecer uma mota a um filho?

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