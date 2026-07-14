A Figura do Dia. O senhor Satoshi

Tem 60 anos, vive em Tóquio e continua a colecionar insetos. É milionário, mas há futebolistas que têm mais dinheiro do que ele, o que é surpreendente tendo em conta que Satoshi Tajiri é o criador do projeto mais lucrativo da história do entretenimento – nos últimos anos a sua marca ganhou mais do que a Disney, a Marvel ou o Star Wars. São 131 mil milhões de euros faturados, sem contar com as receitas indiretas, à conta do mundo dos Pokémon.O senhor Satoshi não dá entrevistas. Não aparece publicamente. E parece não ligar ao que é material. Tem o que precisa: a liberdade para se perder nas florestas e lagoas com o camaroeiro e o seu aspirador de insetos.. Diz-se que as caminhadas de Satoshi são o segredo para o nascimento de novos Pokémon, como estes que agora foram criados para celebrar os 30 anos de aniversário deste Império do Sol Nascente, um reino de criaturas que habitam o planeta connosco, 1028 Pokémon caçados, todos os dias, por mil milhões de pessoas em todo o mundo.É difícil encontrar alguém que não saiba do que estamos a falar ou não tenha, em algum momento, comprado cartas, brinquedos, peluches, videojogos ou descarregado animações, filmes e séries.."Tem 60 anos, vive em Tóquio e continua a colecionar insetos. É milionário, mas há futebolistas que têm mais dinheiro do que ele, o que é surpreendente tendo em conta que Satoshi Tajiri é o criador do projeto mais lucrativo da história do entretenimento".O senhor Satoshi mudou o mundo e os hábitos de uma percentagem absurda da população mundial. Foi há 30 anos que Nidorino e Gengar protagonizaram a primeira batalha, mesmo antes de nascer Pikachu, ícone da cultura pop. E toda esta loucura saiu da cabeça de alguém de quem a maioria de nós nunca ouviu falar.