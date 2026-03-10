A figura do dia. O que Seguro deve marcar na agenda

Subiu a rampa do Palácio poucos minutos depois da uma e meia da tarde. Fê-lo de mão dada com Margarida e os filhos, Maria e António. Imagem que contrasta com Marcelo, sempre sozinho nos dias simbólicos dos seus mandatos.Não é o mais importante desta segunda-feira, 9 de março, mas não deixa de ser um sinal - existe uma diferença entre um homem que entra e sai sozinho e um que atravessa a margem do rio carregando uma ideia de família e partilha..É normal que hoje tenha dormido pouco. Certamente que se levantou sem necessidade de despertador, como se tivesse voltado a ser um miúdo no primeiro dia de aulas. Terá uma agenda preenchida, mas espero que nos próximos anos possa encontrar lugar para o silêncio, para estar consigo próprio apenas, sem opiniões, sem encontros, sem almoços e jantares, sem gente que deseje alguma coisa. Precisamos de novas palavras, de novas ideias, de novos protagonistas, de uma nova energia.O novo Presidente da República tem a responsabilidade de ser um farol num tempo de profunda incerteza em que parecemos poder ser levados pelo vento ou condenados a ficar perdidos em mar-alto.Há bombas a cair no Médio Oriente e na Ucrânia. Há um radicalismo que cresce nas entranhas dos países. Há uma perda de fé na Democracia e na Política. Há uma sociedade que continua desigual. Há milhares de jovens que não sabem quando se poderão cumprir. Há um país que amamos, e tantas vezes desprezamos, que precisa de quem dê corda à esperança e de quem estimule o melhor que temos.Boa-sorte, Senhor Presidente. Um abraço, caro António.