A Figura do Dia. O que Cristiano deseja é a cabeça de Proença

O que está em causa não é a sua continuidade na seleção. Pode até continuar a ser convocado e, se quisermos radicalizar ou homenagear os surrealistas, admitir que, na última homenagem, em 2030, fará dupla com o filho, mas não é isto que o move em primeiro lugar.

Cristiano não quer em primeiro lugar a cabeça do treinador, mas sim a de Pedro Proença. Interessa-lhe desgastar o presidente da FPF e ocupar-lhe o lugar quando terminar a sua carreira de futebolista – ou colocar alguém da sua estrita confiança.

Cristiano assume, no comunicado, a importância de Tiago Craveiro, seu braço-direito para toda a estratégia empresarial e antigo braço-direito de Fernando Gomes na FPF.