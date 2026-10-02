A Figura do Dia: O problema do PCP

Sou atacado todos os dias e os mais próximos sabem que não têm de me dar um abraço ou perguntar se estou bem. É mesmo assim, as regras do jogo ou lá o que lhe chamam, temos de estar preparados e seguir em frente porque amanhã há mais. Se me influenciasse com ameaças ou me fragilizasse com insultos, as artérias já estariam entupidas e a alma mais do que encomendada a um criador com fome de me ter à sua beira.

Os ataques são da extrema-direita, mas também de comunistas. Uns dias mais uns, noutros o contrário. É pena pois um PCP mais forte poderia contribuir para um pluralismo que se está a perder, há temas que só eles trazem e defendem, fazem falta. Infelizmente transformaram-se numa seita fechada ao mundo, com um pensamento estagnado no tempo e uma agressividade nas redes sociais que os condena a ser parecidos ao Chega. Por vezes, distingo-os pela fotografia e pelo perfil. Noutras ocasiões, por alguma palavra solta que os identifica.