A Figura do Dia. O meteorologista

Dormi, brinquei com os miúdos, mostrei-lhes o Música no Coração e fui acompanhando as notícias até me esquecer de as acompanhar. Privilégio de estar num lugar protegido. Houve quem tivesse perdido bens materiais, o que acontece quando a chuva é mesmo a sério.

Ouvi também Luís Neves e é notável como cresce quando a pressão aumenta. É um caso único na política portuguesa, um Dr. Jekyll e um Sr. Hyde no mesmo corpo, o que nos protege e o que nos maltrata, o que nos diz que podemos ir dormir descansados e o que nos leva à cama com dores no corpo e dúvidas no espírito.