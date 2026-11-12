Opinião DN

A Figura do Dia. O meteorologista

Luís Osório
Luís Osório

Escritor, jornalista e cronista

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Dormi, brinquei com os miúdos, mostrei-lhes o Música no Coração e fui acompanhando as notícias até me esquecer de as acompanhar. Privilégio de estar num lugar protegido. Houve quem tivesse perdido bens materiais, o que acontece quando a chuva é mesmo a sério.

Ouvi também Luís Neves e é notável como cresce quando a pressão aumenta. É um caso único na política portuguesa, um Dr. Jekyll e um Sr. Hyde no mesmo corpo, o que nos protege e o que nos maltrata, o que nos diz que podemos ir dormir descansados e o que nos leva à cama com dores no corpo e dúvidas no espírito.

"Duarte Costa, jovem, bem-parecido, a tresandar a autoconfiança e cheio de vontade de acelerar o seu lugar na história, quis ser o mensageiro da desgraça (...)."
"Duarte Costa, jovem, bem-parecido, a tresandar a autoconfiança e cheio de vontade de acelerar o seu lugar na história, quis ser o mensageiro da desgraça (...)." IMAGEM: SIC.pt

O Charles ameaçou e não se cumpriu. Acontece muitas vezes, até nas coisas boas, não é? Vamos cheios de vontade, ameaçadores como imperadores ou rainhas, mas depois vamos perdendo vontade e distraímo-nos, até nos tornarmos irrelevantes.

Dentro desta crise climática, destacou-se o nome de Duarte Costa, comentador da SIC e especialista em alterações climáticas. No dia anterior ao encontro com Charles, disse ao país: “Quinta-feira vamos ter um país destruído, é preciso dizê-lo com clareza. Não há forma de uma tempestade destas passar sem causar grande destruição.”

"É espantoso como já não nos espantamos com nada. É quase tudo espetáculo e 'cagança'."

É um problema quando gente com a responsabilidade de chegar a milhões de pessoas não tem maturidade. Duarte Costa, jovem, bem-parecido, a tresandar a autoconfiança e cheio de vontade de acelerar o seu lugar na história, quis ser o mensageiro da desgraça, o único a ter a coragem de dizer a verdade aos portugueses.

É espantoso como já não nos espantamos com nada. É quase tudo espetáculo e 'cagança'.

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