A Figura do Dia. O conselheiro

Há mil histórias de Soares. É como os pratos de bacalhau, há-as para todos os paladares e estações. Trago-o hoje de regresso à vida com um pretexto que, curiosamente, parte de um exercício que não sei se é verdadeiro ou uma certeira metáfora. Foi Vítor Cunha Rego quem ma contou na última conversa que tivemos, pouco antes da sua morte, no final do século passado.
Vítor era uma personagem maior. Em períodos diferentes influenciou Sá Carneiro e Mário Soares através de conversas que os iluminaram na tomada de decisões políticas.
Nesses anos de construção da democracia, os políticos rodeavam-se de figuras com peso e inteligência. Davam-se com intelectuais, filósofos, artistas e gente que não pensava como eles.
Deixou de existir tempo para isso. Não há espaço para ideias que convoquem ao pensamento, os políticos morrem de medo da dúvida ou de perguntas incómodas, preferem a papinha feita, consultores que lhes digam o que desejam ouvir, geralmente os mesmos que nos batem à porta nos estridentes, afirmativos e superficiais canais de notícias.
Soares falava com muita gente, embora nunca prescindisse de ouvir um velho amigo, contou-me o Vítor. Era a sua pitonisa. Ele dizia-lhe uma coisa e Soares fazia exatamente o contrário. Raramente se deu mal.
Há pessoas que têm o fascinante condão de estar permanentemente no lado errado da margem.
Não sei quem era nem se a estória é real, mas não me admirava que o conselheiro de Soares tenha passado a ser respeitado na sua opinião pelos que hoje decidem. Isso explicaria muita coisa.