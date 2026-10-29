A Figura do Dia. O conselheiro

Há mil histórias de Soares. É como os pratos de bacalhau, há-as para todos os paladares e estações. Trago-o hoje de regresso à vida com um pretexto que, curiosamente, parte de um exercício que não sei se é verdadeiro ou uma certeira metáfora. Foi Vítor Cunha Rego quem ma contou na última conversa que tivemos, pouco antes da sua morte, no final do século passado.

Vítor era uma personagem maior. Em períodos diferentes influenciou Sá Carneiro e Mário Soares através de conversas que os iluminaram na tomada de decisões políticas.