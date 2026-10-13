A Figura do Dia. O cancro do papa Leão

Foi a primeira vez que aconteceu em 2000 anos: um papa anunciou, pela sua voz e com o seu corpo à vista da multidão, que está doente. No passado domingo, na Praça de São Pedro, durante a recitação semanal, Leão XIV falou ao mundo como se estivesse a dizê-lo pessoalmente a mim ou a si. Ou a cada uma das pessoas que ali estava. Como se fosse família, como se confiasse em que cada um dos que ouviam, em cada um de nós.

“Tenho um nódulo no pulmão e aceitei a sugestão médica. Farei uma intervenção cirúrgica em breve”. Não foram estas as palavras exatas, mas foi o que nos deixou.