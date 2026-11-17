O problema é o condicionamento, logo à partida, dos professores e a impossibilidade de darem notas justas: alguém colocaria em causa o futuro de um aluno com média para entrar em Medicina ou Engenharia Aeroespacial por ser um cepo a correr? Ninguém o faz e é justo.

Nenhum geniozinho pode ser prejudicado por não saber driblar uma bola de basquetebol, fazer uma manchete no vólei ou atar os sapatos.

Como têm de beneficiar quem não pode ser prejudicado, as notas são todas inflacionadas. E como nas escolas privadas o pudor é menor, os miúdos são corridos a 20 numa percentagem anormal, criando uma situação de injustiça num sistema que se decide à décima.