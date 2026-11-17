É um absurdo Educação Física contar para a média do Secundário. E ainda é mais patético o peso que tem a avaliação, tanto como as disciplinas de Português e Matemática e mais do que Filosofia ou História B.
Não me interpretem mal: o meu respeito pela importância do exercício é absoluto. Além do mais, fui numa outra vida Bicampeão Nacional de Basquetebol e todos os meus filhos, e são quatro, praticaram ou praticam desporto de competição.
O problema é o condicionamento, logo à partida, dos professores e a impossibilidade de darem notas justas: alguém colocaria em causa o futuro de um aluno com média para entrar em Medicina ou Engenharia Aeroespacial por ser um cepo a correr? Ninguém o faz e é justo.
Nenhum geniozinho pode ser prejudicado por não saber driblar uma bola de basquetebol, fazer uma manchete no vólei ou atar os sapatos.
Como têm de beneficiar quem não pode ser prejudicado, as notas são todas inflacionadas. E como nas escolas privadas o pudor é menor, os miúdos são corridos a 20 numa percentagem anormal, criando uma situação de injustiça num sistema que se decide à décima.
Alguns dir-me-ão que os alunos com mais dificuldade física podem compensar com trabalhos teóricos, mas isso é uma treta, pois rebenta com o princípio que nos fez valorizar a disciplina: a necessidade de zelar por um “corpo são” numa “mente sã”.
É uma distorção que precisa de ser resolvida. Sem deixar de valorizar quem deseja ir para Desporto e sem deixar de acautelar uma dedicação e respeito mínimo de todos pela disciplina.