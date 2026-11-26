Foi uma excelente notícia e será sempre um dos acontecimentos marcantes da economia portuguesa em 2026, mas até nas boas notícias o governo tem a mesma sorte que um leitão nascido na Bairrada. Quase parece que Montenegro está a gozar com o pagode – é preciso ter muita coragem para, com tantas hipóteses de atrair investimento, escolher a LEGO. Era mesmo só o que nos faltava: milhares e milhares sem poder comprar uma casa, milhares a protestar nas ruas, milhares sem poder imaginar um futuro e o governo a encomendar champanhe e fogo de artifício para comemorar a fábrica mais tecnológica e moderna da LEGO em todo o mundo.
Num descampado correspondente a 60 campos de futebol – cerca de 115 mil metros quadrados – centenas de trabalhadores construirão em Estarreja moldes de cidades, monumentos, jardins, condomínios fechados, castelos, bairros sociais, arranha-céus, parques-infantis, quintas, bichos, naves espaciais e paisagens. É uma ironia do diabo… a malta sem poder pagar o empréstimo ou sem o poder pedir, e milhões de casas a sair do forno todas as semanas num abençoado investimento de mil milhões. Não sabemos as contrapartidas de uns e de outros, mas teria sido uma excelente ideia exigir aos administradores dinamarqueses moldes concebidos especificamente para os “acampados” se entreterem entre palavras de ordem e bastonadas da PSP. Talvez assim, construindo peça a peça os seus modelos de sonho, possam deixar de chatear com o seu patético, inconcebível e lírico desejo de terem um dia uma casa a sério.