A Figura do Dia. Narana Coissoró apanhou uma boleia

Encontrámo-nos algumas vezes, mas almoçámos apenas uma. Estivemos longamente à conversa e ficámos amigos, apesar de nunca mais nos termos voltado a ver. Narana Coissoró deixou passar as chuvas e os trovões e aproveitou a boleia do vento.

Talvez tenha passado por uma última vez no seu bairro de menino em Goa, talvez até aproveitado para atravessar outra vez as ruas de Pangim ou então limitou-se a voltar às noites de estudante em Coimbra ou ao único encontro com Salazar – ele um jovem brilhante e o Presidente do Conselho a fazer-lhe perguntas não sobre as suas altas notas, mas acerca dos seus enormes olhos azuis.