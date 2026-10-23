A Figura do Dia. “Memórias do Cárcere”

Aquilino Ribeiro, em rodas de amigos, adorava dar Camilo Castelo Branco como exemplo do típico macho lusitano: louco por mulheres, mas feio como mil trovões.

Aquilino também não era o suprassumo da beleza, os escritores são capazes do mais vigoroso orgasmo quando uma estória é boa, e se for indecente e envolver oficiais da mesma confraria, melhor ainda.