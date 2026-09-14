A Figura do Dia. Manuel Telles Bastos

A família Ribeiro Telles é o equivalente na aristocracia portuguesa ao que representa os Chen para a arraia miúda – uns tresandam a carne do lombo e a tradição, os outros andam de pé descalço e ranho no nariz, mas o princípio da hereditariedade é o mesmo.

Telles Bastos respondeu a duas ou três perguntas de uma encantada repórter da plataforma TauroNews. O cenário não podia ser mais perfeito, os dois de perfil, enquadrados por uma imagem de Nossa Senhora de Fátima.

A corrida acabara, o sucesso fora enorme e Manuel estava exausto e feliz: “Esvaziei-me a tourear. Vou daqui roto, está a ver? Só tenho de agradecer a Deus Nosso Senhor e a Nossa Senhora pela força que me dão.”